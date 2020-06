Comarca Andina Paralelo 42º : Se presentó un Amparo Colectivo para flexibilizar la circulación en el límite interprovincial

Trabajadores independientes de la Comarca Andina junto con la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, presentaron este jueves, un recurso de amparo colectivo, ante el Juzgado civil de primera instancia de Lago Puelo a cargo del Juez Guillermo Gregorio. Piden que Chubut levante la barrera del Paralelo 42º instalado en el marco de la emergencia por la pandemia Covid 19, y se respete y reconozca a la Comarca Andina como Región.

La presentación fue realizada por el vicepresidente de la mesa nacional de la APDH, el Dr, Raúl Prytula , luego de que los trabajadores independientes de la región agotaran las instancias de pedidos formales ante las autoridades municipales de El Bolsón y Lago Puelo, como asi de ambas provincias, Chubut y Rio Negro.

La provincia del Chubut es la que se mantenía hasta hoy inflexible ante la posibilidad de abrir la barrera del Paralelo 42º de forma controlada, por estas horas hay esperanzas de que se de alguna resolución al respecto, ante las nuevas medidas nacionales anunciadas anoche en conferencia de prensa por el gobierno nacional, que habilita el distanciamiento preventivo en lugares donde no hay circulación viral, por lo tanto entendiendo que la Comarca Andina está bajo dicho parámetro sanitario la situación del paralelo 42º debería cambiar, aunque al cierre de esta nota no había novedad alguna confirmada al respecto.

En ese sentido y viendo el escenario dado durante lo que va de la cuarentena, el representante de la APDH, Dr. Prytula sostuvo que” La provincia del Chubut hace una interpretación de los decretos de necesidad y urgencia del poder ejecutivo nacional, hechos de orden de público, que las provincias tienen que respetar lo que dicen, sin embargo la situación presentada en la región es un impedimento permanente a que la gente cruce el Paralelo 42º”.

Al tiempo que remarcó que el amparo presentado si bien se realiza acompañando un pedido de los trabajadores independientes, el mismo tiene carácter colectivo, porque es un tema que afecta a toda la población de la Comarca.

Así mismo Raúl Prytula, subrayó que “Estas son necesidades que tiene la población en esta región que llamamos Comarca y que está reconocida por ley por ambas provincias Rio Negro y Chubut; el gobierno del Chubut fundamentalmente tiene que respetar la ley nacional , porque así se respeta la constitución nacional y después las costumbres del lugar … los usos y costumbres son fuentes de derecho, por lo tanto todo gobierno tiene que respetarlos”, remarcó el vicepresidente de la mesa nacional de la asociación permanente por los derechos humanos.

El letrado recordó que hay antecedentes de intervención realizada por la APDH de la costa del Chubut , por el exceso de violencia en las autoridades policiales en el marco de los controles estrictos por la Pandemia Covid 19; a lo que agregó “Esto es violencia a las personas, a la comunidad , los habeas corpus se hacen ante situaciones en donde corre riesgo la vida, y en esta situación que planteamos mediante el recurso de amparo colectivo corre riesgo la vida de muchas personas , hay quienes tienen que venir a hacerse diálisis y no pueden, adquirir medicamentos como insulina y no los dejan pasar y tienen que recurrir a otros métodos para poder vivir, y esto es lo que no se puede permitir … el Estado Democrático no puede fallar”, aseveró el Dr. Raúl Prytula.