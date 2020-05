Comarca Andina: Intendentes elaboran propuesta para flexibilizar la circulación laboral en el límite interprovincial Paralelo 42º de forma administrada e inteligente

Los intendentes de Lago Puelo y El Bolsón, trabajan en el armado de una propuesta para ser elevada al gobierno de la provincia del Chubut, con el objeto de articular acciones que permitan flexibilizar la circulación por el límite interprovincial del Paralelo 42º de trabajadores independientes y cuentapropistas de la Región, bajo un registro ordenado y con el cumplimiento de protocolos sanitarios correspondiente, bajo una administración inteligente.

En la Comarca Andina hay un sector de trabajadores independientes y cuenta propistas ( albañiles, gasistas, pintores, leñateros, carpinteros, empleadas domésticas), además de comerciantes que viven en un pueblo y tienen su comercio en otro; que a esta altura de la cuarentena, se ven imposibilitados de cubrir las necesidades básicas de sus familias, por la falta de posibilidad de salir a trabajar, ya que la mayoría se desenvuelve laboralmente entre las localidades de la Comarca Andina de ambas provincias.

Hoy las restricciones impuestas por el gobierno del Chubut, al considerar la provincia de Rio Negro como de riesgo, han provocado un quiebre literal sobre el limite interprovincial.

La interrelación y dependencia de los pueblos en la Comarca Andina funciona regionalmente y el límite entre ambas provincias es imaginario para el común de la población que a la hora de enfrentar diversos eventos adversos funcionan como una gran ciudad y comunidad solidaria, es por eso que los habitantes de El Bolsón, en algún punto se sienten discriminados por el Chubut en el marco de la pandemia , teniendo en cuenta que dicha localidad si bien contó con dos casos de Covid 19, ambos están curados y no registra circulación viral comunitaria.

Es por eso que tanto trabajadores de la región y al menos tres de los intendentes ( El Bolsón, El Hoyo y Lago Puelo), vienen planteando desde hace más de un mes y medio las autoridades provinciales de Chubut y Rio Negro, coordinar un montaje de cordón de control sanitario al norte en Rio Villegas y al sur en Leleque, para de esa forma poner una especie de paraguas de prevención y protección no solo contra la Pandemia sino también para posibilitar la reactivación de las economías regionales, que han sufrido una abrupta caída impactando de forma directa sobre el bienestar de las familias.

A la cuestión laboral, se suman otras interdependencias de servicios esenciales, entre ellos los relacionados con los sistemas bancarios, comerciales y de asistencia de salud, entre otras.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de concejales.

Sánchez, indicó que están trabajando sobre una propuesta para ser elevada al gobierno para su análisis, al respecto el mandatario de Lago Puelo señaló “La provincia del Chubut aun no contempla el reclamo de los vecinos de la comarca y trabajadores informales, es un planteo que venimos haciendo hace un mes y medio, por la interrelación y vinculación que tenemos con El Bolsón – Rio Negro “.

Así mismo se indicó que la idea es armar un registro comarcal de actividades esenciales y las nuevas que se van habilitando, cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes, para que los trabajadores puedan circular por cuestiones netamente laborales entre ambas provincias dentro de la Comarca Andina; al respecto se aclaró que lo que se le pide flexibilizar al gobierno del Chubut es “la vinculación con El Bolsón, no con otra ciudad de Rio Negro” .

Se estima que en las próximas horas la propuesta sobre la que se trabaja, ya se podrá darse a conocer y quedará a la espera del análisis del gobierno provincial.