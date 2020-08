Coliñir considera que los intendentes son los que deben plantear al gobierno provincial el debate sobre criterios más equitativos a la hora de distribuir los recursos nacionales

El coordinador de municipios de la Región Patagónica del Ministerio del Interior de la Nación, Emanuel Coliñir, describió la situación económica financiera del municipio de El Hoyo como la más crítica de la Comarca Andina, aunque advirtió que la de los demás municipios también es difícil y dependerá mucho de cómo continúe la Pandemia. En ese marco planteó que es necesario que los intendentes den un análisis y debate a nivel provincial apuntando a que el gobierno aplique criterios de mayor equidad a la hora de distribuir los recursos aportados por Nación.

Así mismo Coliñir subrayó que el que viene trabajando mucho sobre el tema es el diputado Santiago Igón, quien encabeza en diálogo permanente con los intendentes la última gestión del «ATN excepcional».

El referente del ministerio del interior de la Nación, remarcó que el gobierno nacional viene trabajando con las provincias desde asumida la actual gestión, que puso en su centro de prioridades erradicar el hambre en la Argentina, acompañado ello con otros tantos objetivos desde las distintas carteras ministeriales.

En tal sentido Coliñir sostuvo “ me parece importante contar el punto de partida del gobierno nacional y fundamentalmente del Ministerio del Interior porque esta era una realidad que atravesaba y terminaba alcanzando a todos los gobiernos provinciales”; agregando que a partir de allí en Chubut “ nos pusimos a trabajar en el marco de una crisis económica provincial que obviamente tenía repercusiones en los municipios, resintiendo el salario público, con impacto al comercio local , impidiendo el funcionamiento normal de la cadena virtuosa de la economía en términos locales”.

El funcionario nacional en la Patagonia, hizo un repaso de la ayuda nacional que recibió el Chubut a través de un primer ATN, oportunidad en la que el rol que jugó el diputado Igón fue muy importante, citando como ejemplo y resultado de ello, los fondos transferidos a la localidad de El Hoyo cuyo monto fue el mismo que la ciudad de Esquel, mostrando ello la intención del gobierno nacional de que los mismos sean distribuidos con la mayor equidad posible.

Al tiempo que remarcó que tanto el diputado Igón, como el Ministerio del Interior, desde un principio acompañan tanto al intendente Huisman de El Hoyo, como a Sánchez de Lago Puelo, al señalar “ Porque entendíamos que eran intendentes nuevos y venían heredando algunos problemas de la gestión anterior respecto de los números, esto me parece importante decirlo, porque el ministerio del interior viene acompañando la gestión de Pol Huisman desde antes de la declaración de la pandemia , hay un fuerte acompañamiento para que Pol pueda llevar adelante una gestión ordenada y que le permita ordenan y resolver los mayores problemas que tiene la localidad”.

Más adelante Emanuel Coliñir, remarcó que con la declaración de la pandemia a nivel internacional, “el gobierno nacional dicta el decreto 352, que le da origen y creación al programa de emergencia financiera provincial, a partir del cual el gobierno nacional toma la decisión de transferir casi 15 mil millones de pesos a la provincia del Chubut , de esos fondos es el gobierno provincial el que toma la decisión de ir transfiriendo a algunos municipios para fortalecer lo que llega a través del crédito del fondo fiduciario”.

Más adelante el coordinador de la Región Patagónica del Ministerio del Interior de la Nación, al ser consultado por si existía la posibilidad de que se baje un fondo extraordinario para el municipio de El Hoyo, Coliñir, explicó “El ministerio del interior va a seguir trabajando ayudando a los municipios, pero lo tiene que hacer en el marco de la declaración de la emergencia”.

Aseverando entonces que “el próximo problema con el que nos podríamos llegar a encontrar, es que si el gobierno nacional concreta el envió de los 2 mil millones de pesos para Chubut, el gobierno provincial se estaría valiendo de un criterio que tiene consenso en un estado de normalidad ( coparticipación), la localidad de El Hoyo estaría recibiendo muchísimos menos fondos de lo que necesita, y algunas localidades que no estarían necesitando recibiendo muchísimo más, es decir no hay un criterio de equidad” .

En ese sentido Coliñir insistió en que es necesario que los intendentes den un análisis y debate a nivel provincial apuntando a que el gobierno use criterios de mayor equidad a la hora de distribuir los recursos aportados por Nación, teniendo en cuenta la crisis económica financiera que cada uno de los municipios atraviesa.

En el contexto de pandemia que se vive, los municipios afectados son todos, aunque algunos cuentan con distintas fortaleza económica que los ayuda a enfrentar la crisis económica financiera, en ese sentido el funcionario nacional resaltó que “en la Comarca Andina creo que estamos hablando de la localidad de El Hoyo como la más complicada en materia económica financiera, si esta situación de pandemia se extiende la realidad va a seguir siendo la misma para el resto de los municipios”.

Por lo que considera que es importante que tanto a nivel nacional, provincial y municipal los gobiernos lleven adelante un programa económico que permita ir acomodando la cuentas en función también de la posibilidad de ingresos por recursos propios.

Advirtiendo que dicho” debate tiene que darse de manera transversal a todas las fuerzas políticas, teniendo en cuenta que nos atravesó una pandemia que nos desestructuró en materia económica, para que el día de mañana cualquier transferencia que reciban los gobierno locales de las provincia o la nación no termine siendo solamente un parche…”

Finalmente al ser consultado por ¿que impresión se llevó de su visita a la localidad de El Hoyo, en medio de la crisis política institucional, con la suspensión del intendente?, Emanuel Coliñir respondió “Me fui con la idea de que había que seguir fortaleciendo el dialogo, en algún momento se rompieron los puentes necesarios para poner en valor la política. Soy un convencido de que la recuperación del diálogo y las relacione políticas, permiten sacar adelante cualquier gestión …en el caso de El Hoyo queda muchísimo trabajo local por hacer ”