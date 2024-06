Cittadini destacó que avanza a buen ritmo la instalación de nuevas calderas en las escuelas del Chubut

En este sentido, el funcionario provincial celebró el trabajo articulado que se lleva adelante con el Ministerio de Educación. “El gobernador Torres fue muy claro a la hora de priorizar la infraestructura escolar, y estamos trabajando permanentemente para garantizar las respuestas necesarias”, aseguró.

El secretario de Infraestructura, Nicolás Cittadini destacó recientemente que su cartera se encontró “con calderas que no habían sido inventariadas por la gestión anterior, pero la buena noticia es que ya colocamos algunas, por ejemplo, en El Maitén. Fueron compradas hace tres años y estaban guardadas en un galpón”.

Consultado por el avance de estas gestiones, explicó que “fue el nuevo jefe de la Delegación Esquel quien nos avisa de estas calderas y rápidamente accionamos para instalarlas donde son necesarias, eso habla de la importancia que le da este gobierno a la infraestructura, a la educación y a la seguridad de quienes concurren todos los días”, aseguró el funcionario provincial, remarcando que “la gestión anterior de este Ministerio no nos dejó el patrimonio inventariado. El relevamiento es a medida que vamos encontrando estas cosas”.

El secretario de Infraestructura también hizo hincapié en que “lo grave es que se compraron diez calderas de 20 millones de pesos cada una y las dejaron tiradas”, y agregó: “Acá lo importante es que las encontramos y las empezamos a colocar. El gobernador Torres fue muy claro a la hora de priorizar la infraestructura escolar y para ello estamos trabajando”.

Para llevar tranquilidad a la comunidad chubutense, Cittadini aseguró que “presentaremos un informe de auditoría, y quien quiera saber por qué hay cosas no inventariadas deberá preguntárselo al ex ministro”.

Insumos robados

El titular de la cartera de Infraestructura también se refirió a la contratación que se realizó en la ciudad de Trelew para reparar 75 calderas en 75 establecimientos, en la que el proveedor no recibió el pago acordado y decidió quedarse con las placas controladoras: “en conjunto con la Asesoría de Gobierno se está finalizando el proceso de formulación de la denuncia que está próxima a salir” y recordó a su vez que la denuncia inicial fue formalizada, pero que sufrió modificaciones y ampliaciones por cuestiones que aparecieron en los expedientes. “Esa empresa no trabaja más para el Estado y no volverá a hacerlo”, sentenció.

Todas las escuelas en funcionamiento

Consultado también por los establecimientos que podrían sufrir perdidas de clases por falta de calderas, el secretario remarcó que “ninguna escuela está sin clases, si se rompe una caldera se arma un plan de contingencia para trasladar a los estudiantes”.

“Todo el tiempo se caen y las reparamos rápidamente, por eso estamos preparando el pliego de licitación pública nacional para adquirir 200 calderas, dando una solución definitiva y acompañando el gran trabajo que hace el área de Educación”, manifestó.

Finalmente, Cittadini destacó el funcionamiento del nuevo sistema que permite a los establecimientos cargar de forma online los reclamos “pasó de llegar el pedido de cada director o docente de papel con veinte días o un mes de demora por bolsín a poder registrarlo en tiempo real”.