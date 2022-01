Cittadini advirtió que es “compleja” la situación del río Chubut y llamó a utilizar responsablemente el agua

El administrador general del Instituto Provincial del Agua (IPA), Nicolás Cittadini, advirtió que la situación del río Chubut es “compleja” por el escaso volumen de agua que transporta, llamó a ser cuidadosos en la utilización de la misma y extendió dicho pedido a la población en general y también a productores y regantes.

Cittadini sostuvo que “es de público conocimiento que se declaró la emergencia hídrica en la provincia en agosto del año pasado” y explicó que la misma se realizó “previendo lo que está sucediendo ahora, porque viene un caudal mucho más bajo que otros años”.

Añadió que “hay mucha preocupación por el volumen del embalse, está ingresando menos agua que la que se necesita para satisfacer la demanda de la producción de nuestro Valle Inferior del río Chubut y la población”.

“Se está erogando el mínimo indispensable para garantizar el agua para consumo humano y la producción. Se ve el río muy bajo aguas abajo del embalse, pero es con un criterio de guardar agua en el embalse para lo que queda del año y la temporada que viene”, indicó.

Cittadini reconoció que “es un panorama poco alentador, aguas arriba del embalse viene poca agua así que estamos trabajando fuertemente en campañas de concientización para que los campos y los productores utilicen lo que necesiten y no derrochen el agua con canales que por ahí no retornan al río”.

“Hay que hacer hincapié en el uso eficiente porque se viene un año complejo”, remarcó el funcionario provincial.

En ese marco, explicó que como consecuencia de la emergencia hídrica vigente “se contemplan 250 millones de pesos para que se hagan obra para garantizar el agua para consumo humano” y añadió que “nos toca otra parte igual y ya licitamos perforaciones para productores y compuertas con aforo”.

Relevamiento

Cittadini afirmó que se efectuó un relevamiento de utilización ilegal de agua de canales y expresó que “se les envió nota a todos los productores de la provincia, más de mil nos han llamado para registrarse y quedan otros 2000 que no se han reportado”.

“Es cuestión de hacer campañas de campo, son campañas largas, requiere de ir a cada lugar y hacer las inspecciones. Sancionamos a varios propietarios de campos que estaban haciendo uso ineficiente del recurso, derrochando agua y canales clandestinos. Se han enviados multas millonarias”, afirmó.

Precisó que “en un caso mandamos maquinaria propia y se lo cortamos porque no acataba las disposiciones que enviamos paras que restituya el cauce de los canales clandestinos, esa es la última instancia”.

“Fue en el Valle de Genoa, y hace poco en campos cerca de Las Plumas donde están teniendo problemas con la captación de agua y en parte es debido a unos campos que hay aguas arriba, que están tomando muchísima agua. Algunos tienen obras declaradas y otro no, aunque las tengan declaradas estamos notificándolos que van a tener que cerrar compuertas”, expresó.

Añadió Cittadini que “no son uno o dos, son muchos, sumado a que el río viene muy bajo desde la naciente, el problema de fondo es la sequía y la falta de lluvias y nieve del año pasado y se prevé que este será un año similar”.

Zona sur

Acerca de la cuestión hídrica en la zona sur de Chubut, Cittadini señaló que “en el lago Musters está en proceso licitatorio la obra de la presa en la naciente del Senguer, y la finalildad es regular caudales para cuando vienen los deshielos grandes, guardar el agua en el lago y cuando se necesite en verano poder erogar mayor cantidad”.

“Está ingresando menos agua al lago que la que necesita para abastecer y la que se evapora, se evapora por día más de lo que ingresa al Río Senguer”, manifestó.