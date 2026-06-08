Chubut y Nación profundizan el trabajo conjunto para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales

El Gobernador mantuvo una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para fortalecer la coordinación entre fuerzas provinciales y federales, profundizar la articulación entre la Justicia Federal y Provincial y avanzar en una estrategia integral contra el narcotráfico y el crimen organizado. “Seguimos trabajando para garantizar más seguridad a los chubutenses y para que quienes pretenden hacer del delito una forma de vida terminen donde tienen que terminar: en la cárcel”, aseguró Torres.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, con el objetivo de avanzar en una agenda de trabajo conjunta orientada a fortalecer la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y los hechos de inseguridad, en el marco de la reciente adhesión de la provincia a la Ley Antimafias.

Participaron también del encuentro el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz; y el ministro de Economía provincial, Gustavo Paz.

Durante la reunión se abordó la conformación de una mesa de trabajo integrada por la Procuración General de la Nación, a través de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR); el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chubut; el Ministerio de Seguridad de la Nación; y las fuerzas federales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones vinculadas al narcotráfico y coordinar acciones frente a los hechos de inseguridad registrados recientemente en Comodoro Rivadavia.

Trabajo coordinado contra el delito

Torres remarcó la importancia de profundizar la coordinación entre los distintos organismos con competencia en la materia y sostuvo que “la seguridad necesita de una estrategia integral y sostenida en el tiempo, por eso seguimos fortaleciendo el trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, la Policía del Chubut y la Justicia para dar respuestas concretas a una de las principales preocupaciones de los chubutenses”.

Asimismo, el mandatario indicó que “nuestro compromiso como provincia es aportar toda la información disponible de los últimos veinte años vinculada a grupos, asociaciones delictivas y bandas dedicadas al narcomenudeo, así como también antecedentes de investigaciones y causas judiciales, para poner esas herramientas al servicio de una estrategia común que permita avanzar con mayor eficacia en la persecución del delito”.

Cooperación institucional

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el fortalecimiento de las políticas destinadas a combatir el narcomenudeo en las distintas localidades de la provincia mediante tareas de inteligencia criminal, controles preventivos y operativos coordinados entre las fuerzas provinciales y federales.

En ese sentido, Torres afirmó que “la lucha contra el narcomenudeo tiene que ser permanente y sostenida en el tiempo, porque detrás de cada punto de venta de drogas existe una estructura que genera violencia, inseguridad y deterioro social”.

Finalmente, el Gobernador destacó que durante la reunión con la titular de Seguridad de la Nación “avanzamos en mecanismos concretos de cooperación basados en la prevención, la investigación criminal y el combate frontal contra las organizaciones delictivas”, y aseguró que “seguimos trabajando para garantizar más seguridad a los chubutenses, para que aquellos que pretenden hacer del delito una forma de vida terminen donde tienen que terminar, que es en la cárcel”.

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