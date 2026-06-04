Chubut transmitirá en vivo la llegada de las ballenas a las costas de la provincia

En la previa al inicio oficial de una nueva temporada de avistaje, entre el 6 y el 9 de junio el Gobierno hará una cobertura en tiempo real para seguir de cerca la presencia de los gigantes del mar en las costas de Península Valdés.

El Gobierno del Chubut realizará una transmisión en vivo para seguir de cerca la presencia de la Ballena Franca Austral en las costas de Península Valdés. La cobertura tendrá lugar entre el sábado 6 y el martes 9 de junio, acompañando la cuenta regresiva hacia el comienzo oficial de una nueva temporada de avistaje.

La transmisión se desarrollará durante esas cuatro jornadas de 8 a 20 horas, y podrá seguirse a través del canal de YouTube Chubut Patagonia. La iniciativa permitirá que residentes y espectadores de todo el país puedan disfrutar en tiempo real de la llegada de los gigantes del mar a las costas chubutenses.

La emisión formará parte de las acciones de promoción impulsadas por el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo, con el objetivo de mostrar al mundo uno de los espectáculos naturales más emblemáticos de la Patagonia y acercar la experiencia de avistaje a quienes aún no se encuentran en el destino.

Apertura y Fam Press

La apertura oficial de la Temporada 2026 de avistaje embarcado será el próximo martes 9 de junio en Puerto Pirámides, cuando las embarcaciones habilitadas comiencen a operar de manera regular. Como cada año, la llegada de la Ballena Franca Austral convierte a las aguas de Península Valdés en uno de los mejores lugares del mundo para observar esta especie en su hábitat natural.

Además de la transmisión en vivo, entre el 6 y el 8 de junio se realizará un Fam Press Nacional con la participación de periodistas especializados, medios de comunicación e influencers, quienes recorrerán distintos destinos de la provincia para difundir no solo el avistaje de ballenas, sino también los atractivos turísticos de Dolavon, Gaiman, Trelew, Puerto Madryn y Puerto Pirámides.

Participarán medios de comunicación como TN, Revista Lugares, La Nación, Radio Continental, Noticias Argentinas, Turismo 12Ar, Radar Viajes; además de generadores de contenido como Tripin Argentina, Sin Turbulencias, Amar Viajar, Me Gusta Patagonia y Hacia el Infinito.

Por otra parte, el 9 de junio se desarrollará un Fam Press destinado a medios de comunicación locales, que incluirá experiencias de avistaje embarcado en Puerto Pirámides y avistaje costero en el Área Natural Protegida El Doradillo.

Promos y beneficios

La temporada comenzará manteniendo la tarifa de la temporada anterior, con un valor de 150.000 pesos para mayores durante la temporada baja, vigente hasta el 31 de agosto. Además, los residentes chubutenses podrán acceder a una promoción especial de 2×1 en avistajes embarcados desde el 9 de junio hasta el 9 de julio.

A estos beneficios se suma la posibilidad de abonar la excursión en seis cuotas sin interés con la Tarjeta 365 Patagonia del Banco del Chubut, junto con un 20% de descuento y un reintegro de hasta 15.000 pesos.

Durante el primer mes de temporada también estará vigente una promoción 2×1 para residentes de Chubut y jubilados nacionales en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, además de descuentos y promociones en distintos servicios turísticos de Puerto Pirámides, incluyendo alojamiento, cabalgatas y buceo.

Estas acciones son el resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado para seguir fortaleciendo la actividad turística, promover el desarrollo económico regional y acercar a más personas la posibilidad de vivir una experiencia única junto a las ballenas en las costas de Chubut.