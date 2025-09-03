Chubut trabaja para que Madryn sea el primer puerto azul de Argentina

La Administración Portuaria de esa ciudad participó del IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera 2025. En ese marco presentó los avances del diagnóstico realizado en torno a la Iniciativa Puertos Azules de la FAO, que busca posicionar a Madryn como el primer puerto argentino en sumarse a esta red internacional de sostenibilidad.



La gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres participó del IV Congreso Nacional de Ingeniería Pesquera (CONIPE) 2025, donde la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) presentó los avances de su camino hacia la transformación azul, proceso que busca posicionar al puerto de Puerto Madryn como referente en sostenibilidad, innovación y desarrollo responsable.



El trabajo de relevamiento y diagnóstico llevado adelante en los últimos meses estuvo a cargo de Noelia Corvalán Carro y Santiago Raynoldi; especialistas que expusieron los hallazgos y oportunidades de acciones futuras en el taller titulado “Transformación azul del puerto de Puerto Madryn”, que contó con un importante marco de público, entre ellos representantes de distintas áreas de la APPM, la empresa Aluar, el municipio local y diferentes cámaras empresarias.



La actividad permitió socializar los aportes recogidos en este proceso participativo y delinear posibles pasos a seguir en la construcción de un puerto alineado con los estándares internacionales de sostenibilidad.



El evento



Este importante encuentro, organizado por el Departamento de Ingeniería Pesquera y el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos (CIDAPAL) de la UTN-FRCH, reunió a representantes del ámbito académico, científico, empresarial y gubernamental con el propósito de fortalecer la innovación en el sector pesquero-acuícola, divulgar investigaciones y generar espacios de debate e intercambio de conocimientos.



En esta edición, el CONIPE obtuvo además la certificación como evento sostenible a través del sello UTN Sustentable, lo que refuerza el compromiso institucional con prácticas responsables en lo ambiental, social y económico.



Sobre los Puertos Azules



La Iniciativa Puertos Azules de la FAO brinda un marco internacional para que los puertos avancen en la adopción de prácticas sostenibles, fomentando la economía azul y la resiliencia de las comunidades costeras. La APPM se encuentra trabajando para ser el primer puerto argentino en incorporarse a esta red global, lo que representa una oportunidad estratégica para el desarrollo portuario de la región y su proyección internacional.



La participación en CONIPE 2025 reafirma el compromiso del Gobierno Provincial y de la APPM de consolidar una gestión portuaria moderna, innovadora y sustentable, posicionando a Puerto Madryn como motor estratégico de la región y protagonista de la transición hacia un futuro azul.

