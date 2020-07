Chubut trabaja junto a Nación en la implementación de la línea de financiamiento PyMEs Plus

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio, Leandro Cavaco, participó junto al equipo de la Subsecretaría de Industria de una videoconferencia con el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores de Nación, Guillermo Merediz, para conocer los detalles de la implementación de la línea Pymes Plus en Chubut.

Actualmente, Chubut cuenta con 1.500 micro y pequeñas empresas que pueden acceder a la línea de financiamiento PyMEs Plus, con tasa del 24%, y garantía del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR).

PyMEs Plus tiene una tasa del 24 por ciento, está destinada a más de 140.000 micro y pequeñas empresas en todo el país que no han tenido acceso a financiamiento, por un monto total de 38.000 millones de pesos. La línea apunta a la inclusión financiera, un eje fundamental de la agenda productiva del Ministerio.

Los montos máximos son de 250.000 pesos para microempresas y de 500.000 pesos para pequeñas empresas, de acuerdo a la clasificación de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores. Los créditos cuentan con un plazo mínimo de un año para su devolución y tres meses de periodo de gracia para el pago del capital e interés.

Requisitos

Las MiPyMEs que quieran solicitar el crédito deberán chequear previamente si son potenciales beneficiarios y qué entidad bancaria les corresponde en la web https://pymesplus.produccion.gob.ar/. La consulta se realiza sólo con el CUIT. Deberán contar con el certificado MiPyME.

Para cooperativas de trabajo

El Ministerio de Desarrollo Productivo Implementa con la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, el INAES y el Banco Nación una línea especial de créditos para capital de trabajo a una tasa final del 18 % para cooperativas de trabajo, con un monto total de 2.000 millones de pesos.

Las cooperativas con trabajadores en relación de dependencia pudieron acceder al paquete de asistencia que puso en marcha el Gobierno para paliar las consecuencias de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19, que incluye el pago del salario complementario y créditos a tasa 0% para monotributistas y autónomos, entre otras.

Con este crédito con tasa subsidiada, la asistencia se amplía a las cooperativas que por su constitución no contaban con una nómina de empleados. Podrán solicitar como máximo el monto que resulta de la cantidad de asociados registrados multiplicada por tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles o el equivalente a 30 días de ventas, el que resulte menor.

Para la devolución del crédito, las cooperativas tendrán un plazo de 12 meses más 3 de gracia. A partir del cuarto mes sólo empezarán a devolver los intereses, mientras que recién desde el séptimo se comienza a pagar el capital. El FONDEP subsidia 6 puntos de la tasa y el FOGAR brinda una garantía que cubre el 100% del crédito.

Las cooperativas que soliciten el crédito tienen que contar con el certificado MiPyME, que se tramita en la página de la AFIP y otorga el Ministerio de Desarrollo Productivo: https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrarse-como-pyme/registrar-una-pyme.

Deberán inscribirse en la página web del INAES https://www.argentina.gob.ar/inaes. Cada entidad deberá ingresar con usuario y clave, y generará en carácter de declaración jurada un formulario, que deberá presentar en la entidad bancaria junto al certificado MiPyME.