Chubut te invita a soñar tu próxima escapada con la promo “3 noches al precio de 2”

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y del Banco del Chubut, se puso en marcha una iniciativa destinada a incentivar el movimiento turístico dentro de la provincia durante los próximos fines de semanas largos.



Con el objetivo de continuar fortaleciendo el movimiento de turistas y residentes en la provincia, el Gobierno del Chubut lanza el Programa “Soñá tu próxima escapada: 3 noches al precio de 2”.



Se trata de un beneficio que estará vigente para los próximos fines de semanas largos del 20 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril de 2026, Semana Santa.



El programa se implementa de manera articulada entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, los municipios y los prestadores turísticos.



Los interesados ​​deberán acercarse a las oficinas de informes turísticos de las localidades adheridas, las cuales hasta el momento son Esquel, Trelew, Puerto Madryn, Lago Puelo y El Hoyo.



Financiación y descuentos



A su vez, los alojamientos podrán ofrecer financiación a través del Banco del Chubut, con una promoción que permite abonar las estadías en 12 cuotas sin interés con la tarjeta Patagonia 365 y podrán acceder a un 30% de descuento, con un tope de 40.000 pesos de reintegro.



Consultas



Los interesados ​​en acceder al beneficio podrán consultar en la página web chubutpatagonia.gob.ar y en las oficinas de informes turísticos de cada localidad.La iniciativa busca estimular el turismo interno y promover el movimiento económico en los destinos de la provincia durante los próximos feriados.



