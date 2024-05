Chubut superó las 51.000 dosis de vacunas antigripales aplicadas de forma gratuita a grupos de riesgo

El dato fue provisto por la cartera sanitaria provincial, destacando que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, sino la protección de toda la comunidad”.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informó a través de la Secretaría de Salud, que ya se aplicaron 51.187 dosis de la vacuna antigripal a personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo de toda la provincia, con el objetivo de reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza.

El dato fue provisto por la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, de la cartera sanitaria chubutense, a cargo de Sergio Wisky.

Desde la Secretaría se subrayó que la vacunación antigripal está disponible, de manera gratuita en los vacunatorios de toda la provincia, para las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo.

Grupos de riesgo

La vacunación antigripal está dirigida a grupos de riesgo que incluyen al personal de salud; las personas gestantes, en cada embarazo y en cualquier trimestre de la gestación; las personas puérperas, hasta el egreso de la maternidad, con un máximo de 10 días, si no recibieron la vacuna durante el embarazo; y los niños y las niñas de 6 a 24 meses de edad.

Así como a las personas de 2 a 64 años que tengan factores de riesgo, quienes deben presentar la documentación que los acredite, excepto en el caso de la obesidad; y las personas de 65 años y más, que no requieren indicación médica para recibir la vacuna.

Vacunación antes del comienzo del invierno

Sobre el tema, la referente provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAI, Daniela Carreras, señaló que “la vacunación antigripal debe efectuarse en forma oportuna, antes del comienzo del invierno, la etapa de mayor circulación del virus influenza”.

La funcionaria destacó que se trata de “una oportunidad para que los equipos de salud le ofrezcan a la comunidad otras vacunas disponibles en el Calendario Nacional de Vacunación y recuperen así esquemas atrasados”.

Algunas de las vacunas que los equipos de salud pueden aplicar junto a la antigripal, según cada grupo de riesgo, son las vacunas contra el Neumococo, la Tos Convulsa (Coqueluche), el Covid-19 y el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), y la vacuna Triple Bacteriana Acelular, precisó Daniela Carreras.

Un acto solidario

Asimismo, la referente de la Secretaría de Salud indicó que “la vacunación significa no sólo la protección individual de la persona que se vacuna, que gracias a la inmunización que le confiere la vacuna pasa a tener una menor susceptibilidad a la infección, sino la protección de toda la comunidad”, añadiendo que “por eso decimos que la vacunación es un acto solidario hacia aquellos que no pueden vacunarse, es decir inmunocomprometidos o no tienen aún la edad para hacerlo”.

Cabe destacar que la vacunación antigripal está disponible, de manera gratuita, para las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo en los 140 vacunatorios de la provincia.

