Chubut será sede de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”

Se desarrollará los días 8, 9 y 10 de octubre en Trelew y se espera una importante convocatoria. Ya se encuentran abiertas las inscripciones.

Como parte de las acciones que se promueven para jerarquizar el sistema sanitario público, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, informó que la provincia será sede los días 8, 9 y 10 de octubre de la “Convención Nacional e Internacional de Agentes Sanitarios”.

El evento, que incluirá la realización de la “XI Convención Nacional de Agentes Sanitarios” y la “II Convención Internacional de Agentes Sanitarios, Comunitarios y Promotores de Salud”, se llevará a cabo en Trelew, en el auditorio del Museo Egidio Feruglio (MEF), bajo el lema “Territorio, comunidad y salud: construyendo estrategias colectivas para el presente y el futuro”.

La convención, que es organizada por la Asociación Civil de Agentes Sanitarios Nacional, de manera conjunta con la Secretaría de Salud de la provincia y el Municipio de Trelew, tiene como objetivo generar un espacio federal e internacional que promueva el crecimiento y la jerarquización del trabajo territorial, fortaleciendo el intercambio de experiencias, la capacitación y la construcción colectiva de estrategias en Atención Primaria de la Salud (APS).

Convención

Serán tres jornadas de charlas, disertaciones y debates, que estarán destinadas a Agentes Sanitarios, Agentes Comunitarios, Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno, Promotores de Salud y Agentes Sociosanitarios.

En esa línea, la Convención se desarrollará bajo una modalidad participativa e interdisciplinaria, combinando instancias académicas, culturales y de intercambio práctico.

Durante el evento se concretarán exposiciones de los participantes; presentaciones de experiencias territoriales, investigaciones y propuestas innovadoras en Atención Primaria de la Salud; y espacios de diálogo para fomentar la interacción.

En ese marco, habrá stands institucionales y comunitarios, con muestras de proyectos, programas y estrategias de salud comunitaria, y espacios de difusión de materiales educativos, guías y protocolos, entre otros.

Asimismo, se abordarán múltiples ejes temáticos como la Profesionalización y jerarquización del rol del Agente Sanitario; Ley Nacional de Agentes Sanitarios; Discapacidad y accesibilidad en la APS; Prevención y abordaje de la violencia laboral; y Seguridad e higiene en el trabajo comunitario.

Inscripción

Los interesados en participar de la Convención deberán inscribirse previamente de manera online accediendo al siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSBl7AgKXIkJFjGAw4R8EcX1lC2FTHQ4PaJEniudGmsCCwJw/viewform

El plazo para completar los datos y enviar el formulario será hasta el 31 de agosto.



