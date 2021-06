Chubut refleja una baja en porcentaje de contagios por Covid

El Ministro de salud Fabián Puratich, indicó que comparado con la semana anterior los casos de Covid bajaron un 28 % las expectativas están puestas en que, con el avance de la campaña de vacunación y el cumplimiento de las medidas basadas en la responsabilidad individual de las personas, alcancen “para no tener malas noticias entre 10 y 15 días”.

Aunque en materia de vacunación, reconoció que para tener inmunidad, es necesario tener el 70% de la población vacunada, en la actualidad en la provincial del Chubut se alcanzó el 30 % de personas con la aplicación al menos de la primer dosis.

Lo confirmó el Ministro de Salud, Fabián Puratich, indicando que comparado con la semana anterior los casos bajaron un 28%.



Parte epidemiológico 22/06

El parte oficial, emitido ayer por el ministerio de salud de la provincia, informa tres nuevos fallecimientos, un hombre joven de 35 años de Cholila sin comorbilidad y dos personas de Comodoro Rivadavia con antecedentes previos de problemas de salud.

En tanto se da cuenta de más de cinco cepas registradas en Chubut. se destacan la Alpha (ex Británica) y Gamma (ex Manaos), consideradas por la Organización mundial de la salud como las más agresivas y preocupantes.

También se registraron casos de las cepas Lambda (ex Andina), Zeta (ex Río de Janeiro) y otras variantes (NO VOC y NO VOI), las cuales no son de «interés» o «preocupación» para la Organización Mundial de la Salud (OMS).