Chubut reconoció a investigadores provinciales que participaron en la expedición internacional “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon”

Los científicos Gregorio Bigatti, Martín Brogger y Javier Signorelli fueron distinguidos por su rol en la expedición realizada en colaboración con el prestigioso Schmidt Ocean Institute.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y junto con la Honorable Legislatura Provincial, distinguió a los investigadores Gregorio Bigatti, Martín Brogger y Javier Signorelli, del CCT CONICET-CENPAT, por su participación en la expedición científica internacional “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV”, que marcó un hito en la exploración del océano Atlántico sur.

El reconocimiento fue presidido por el vicegobernador Gustavo Menna y contó con la participación de las diputadas del bloque Despierta Chubut, Sandra Willatowski (autora del proyecto de resolución) y María Andrea Aguilera, además de los subsecretarios de Articulación Científica y Tecnológica, María Georgina Davies Sala, de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro, y del director del CCT CONICET-CENPAT, Nicolás Ortiz.

Los tres investigadores distinguidos, integrantes del Instituto de Biología de Organismos Marinos (IBIOMAR – CCT CONICET CENPAT), fueron parte de la expedición desarrollada en colaboración con el prestigioso Schmidt Ocean Institute.

Un hito científico y tecnológico

La misión exploró el cañón submarino de Mar del Plata a profundidades de hasta 3.900 metros, utilizando por primera vez en aguas argentinas el vehículo operado remotamente ROV SuBastian. Este equipamiento permitió obtener imágenes en ultra alta definición y recolectar muestras sin alterar el entorno, constituyendo un hecho científico y tecnológico sin precedentes en el país.

Impacto comunicacional

Durante la ceremonia se destacó que, más allá de los aportes científicos, la expedición alcanzó un notable impacto comunicacional. La transmisión en vivo a través de YouTube permitió que miles de personas en Argentina y el mundo siguieran en tiempo real las operaciones a casi 4.000 metros de profundidad, marcando un antes y un después en la divulgación de la ciencia en el país.

Ciencia local con proyección internacional

El reconocimiento subrayó que la participación de los investigadores chubutenses no solo posicionó a la ciencia local en un plano de referencia internacional, sino que también generó información clave para la conservación de ecosistemas vulnerables y la comprensión de la biodiversidad del Atlántico sudoccidental.

Finalmente, se valoró el rol del CENPAT-CONICET como centro de excelencia científica en la Patagonia y el compromiso de sus investigadores con la generación y socialización del conocimiento. La distinción fue presentada como un homenaje merecido a Bigatti, Brogger y Signorelli, y como una oportunidad para reafirmar la importancia de la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo provincial y parte de la identidad de Chubut.

—