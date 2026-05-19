Chubut realiza campaña de captura de truchas y obtención de ovas en la zona de Río Pico

Será este sábado 23 y está centrada en la captura de reproductores y la obtención de ovas que luego serán trasladadas a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt para que continúen el proceso de incubación.

Siguiendo con las políticas impulsadas para la protección, aprovechamiento sostenible y promoción del recurso ictícola, el Gobierno del Chubut llevará adelante la captura de Trucha Fontinalis en Lago Engaño y para ello abrió una convocatoria a pescadores interesados en participar.

La Secretaría de Pesca provincial, a cargo de Diego Brandán, informó que el sábado 23 de mayo tendrá lugar en jurisdicción de Río Pico una nueva campaña centrada en la captura de reproductores y la obtención de ovas que luego serán trasladadas a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt para que continúen el proceso de incubación.

El procedimiento será coordinado por la Dirección de Pesca Continental del Chubut, a través de personal del Área Técnica. En esta ocasión, y repitiendo experiencias previas que arrojaron buenos resultados, el organismo provincial decidió convocar a pescadores con mosca de la región cordillerana.

El director de Pesca Continental, Pablo Buono, explicó que la actividad tiene como objetivo principal la captura de reproductores y la obtención de ovas (Trucha Fontinalis), agregando que se inscribe dentro del programa integral de manejo, conservación y educación ambiental promovido por la gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres.

A su vez, realzó el funcionario que una vez más la Provincia extiende la invitación a los pescadores con mosca interesados en participar y ponderó que la mencionada convocatoria permite, además, promover el trabajo colaborativo y fortalecer el compromiso del sector hacia el cuidado de un recurso valioso.

La campaña en Lago Engaño, prevista para el sábado 23 de este mes, es con cupos limitados y con inscripción obligatoria para los pescadores. Se requiere la colaboración de los participantes en las tareas de captura y manejo de ejemplares.

Las ovas obtenidas serán destinadas a la Estación de Piscicultura Arroyo Bagillt para su utilización en programas de manejo, conservación y actividades educativas.

Las consultas e inscripciones se pueden concretar al número telefónico 2945-336131.

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