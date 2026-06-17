Chubut reafirmó su compromiso con el buen trato y la protección de las personas mayores

El Gobierno provincial llevó adelante una jornada de reflexión y sensibilización de la que participaron integrantes del Consejo Provincial de Personas Mayores, consejos locales, y centros de jubilados, entre otros.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, organizó una jornada de reflexión, participación y sensibilización destinada a promover los derechos de las personas mayores y fortalecer una cultura basada en el respeto, la inclusión y el buen trato.

La actividad contó con la participación de integrantes del Consejo Provincial de Personas Mayores, consejos locales, centros de jubilados, y distintos referentes, quienes compartieron un espacio de diálogo e intercambio sobre los desafíos y oportunidades vinculados al envejecimiento activo y saludable.

Estuvieron presentes la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani; la secretaria general de Gobierno, Macarena Acuipil; el subsecretario de Desarrollo Humano, Cristian Aprossof; y el director general de Personas Mayores, Jorge Etchepareborda; además de referentes de la Defensa Pública y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

Durante la jornada se destacó la importancia de visibilizar las distintas formas de violencia que pueden afectar a las personas mayores, promoviendo acciones de prevención, concientización y fortalecimiento de redes comunitarias que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.

Sociedad más solidaria e inclusiva

En ese marco, la ministra Florencia Papaiani expresó que “las personas mayores son protagonistas fundamentales de nuestras comunidades y merecen vivir esta etapa de la vida con dignidad, respeto y autonomía. Como Estado tenemos la responsabilidad de generar políticas públicas que promuevan el buen trato, la participación activa y la protección integral de sus derechos”.

Asimismo, la funcionaria señaló que “estas jornadas nos permiten reflexionar colectivamente sobre la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia, discriminación o abandono hacia las personas mayores, fortaleciendo una sociedad más solidaria e inclusiva para todas las generaciones”.

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