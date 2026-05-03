Chubut presente en una muestra nacional de artesanías en cuero en el Palacio Libertad

Dos artesanos de la provincia fueron seleccionados para integrar la exhibición “Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero”, que reúne piezas de todo el país. Podrá visitarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, acompaña la participación de artesanos de la provincia en la muestra “Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero”, en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que podrá visitarse hasta el 2 de agosto, de miércoles a domingo de 14 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

En esta importante exhibición nacional, organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación a través del programa Mercado de Artesanías Argentinas, fueron seleccionados dos representantes de Chubut: Eduardo Roger Brunt, de Gaiman, con un cuchillo criollo tejido en tientos; y Rodrigo Román Rocha, de Gualjaina, con un rebenque de argolla tejido; destacándose ambos por su calidad técnica y el respeto por las tradiciones de la soguería.

La muestra reúne 90 obras creadas por 45 artesanos de todo el país, combinando técnicas tradicionales con diseños innovadores que reflejan la identidad cultural argentina a través del trabajo en cuero, una de las expresiones más representativas de la artesanía nacional.

Curada por el reconocido artesano y gestor cultural Segundo Deferrari, la exhibición propone un recorrido por piezas de soguería, talabartería y marroquinería, muchas de las cuales estarán disponibles para la venta.

“Argentina, donde el paisaje se vuelve cuero” es además la primera muestra producida en colaboración con espacios inscriptos en el Registro Argentino de Mercados Artesanales, una iniciativa que busca fortalecer la circulación y comercialización de la producción artesanal en todo el país, promoviendo el vínculo directo entre artesanos y público.

Desde la Subsecretaría de Cultura del Chubut se destacó la importancia de la presencia chubutense en este tipo de espacios nacionales, que no solo visibilizan el talento local sino que también fortalecen la identidad cultural y el desarrollo de las economías regionales a través del trabajo artesanal.



