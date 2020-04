Chubut:preocupa la ventana abierta que quedo tras decisión de la juez Moreno con el ingreso de más de 300 vehículos

El gobernador Arcioni se refirió a la resolución judicial que dejó a Chubut con una ventana libre de circulación por algunas horas, al sostener” El DNU ordena las medidas del gobierno nacional y provincial y lo acordado con los intendentes. Sigue todo igual, ahora se va a reglamentar ese decreto. Preocupa esa ventana que quedó por el dictamen judicial, en ese lapso ingresaron más de 300 vehículos sin ningún tipo de control; a nivel mundial ya está comprobado que la baja de casos en países se han dado por medidas extremas, hoy la situación epidemiológica en Chubut es producto medidas adoptadas”, aseguró el mandatario- .

Ante dicho panorama el gobernador llamó a las personas que ingresaron sin ningún tipo de control a cumplir con los recaudos y recomendaciones dadas por el ministerio de salud, que es hacer la debida cuarentena sanitaria preventiva.

Arcioni sostuvo “Llamo a la conciencia de todos los ciudadanos que mantengamos la cuarentena de manera y de forma estricta, porque cada una de las medidas son para el cuidado de los ciudadanos, nuestra prioridad es la salud publica. Las restricciones siguen igual no hay cambios”.

Al respecto el ministro de salud del Chubut Fabián Puratich , al ser consultado por su visión sanitaria sobre lo advertido por el gobernador, indicó “ Lo que paso fue un gran retroceso realizado desde salud y seguridad, teníamos un control estricto de los ingresos y aislamientos sanitarios, estas personas que han ingresado con el permiso nacional no tenemos ningún registro no sabemos donde están, pedimos que se comuniquen al 0800-222-2676 , así podemos hacer un seguimiento a todas las personas que ingresan a la provincia”.

A esto añadió “Hoy lo único que nos queda es apelar a la responsabilidad social y solidaridad para que de alguna manera se pongan en contacto con nosotros, el trabajo que se ha hecho no hay dudas que fue bueno y que la cuarentena ha dado los resultados que tenía que dar, pasamos dos periodos de cuarentena sin contagios”.