Chubut participó de la reunión del Consejo Federal de Discapacidad

Se trató de la 104º Asamblea de ese cuerpo que reunió a autoridades nacionales, provinciales y representantes de organizaciones de la sociedad civil. Entre los temas abordados se destacaron el Sistema de Prestaciones Básicas y el proceso de auditorías por las Pensiones No Contributivas.



Profundizando el constante trabajo por la inclusión y la promoción de derechos que promueve la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud provincial, participó de la 104º Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) que se desarrolló en San Juan.



Al encuentro asistieron autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), funcionarios gubernamentales de todas las provincias del país, e integrantes regionales de organizaciones de la sociedad civil. En representación de Chubut, estuvo presente la referente de la Dirección Provincial de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, Micaela Ávila.



Temáticas de la Asamblea



El eje central de la reunión fue el Sistema de Prestaciones Básicas, sobre el cual la Provincia del Chubut remarcó la necesidad de actualizar y reformular el Nomenclador Nacional, con el fin de que las mismas estén alineadas con los principios del modelo social de la discapacidad y orientadas a la autonomía, la inclusión y la vida independiente.



Asimismo, se abordaron las auditorías de Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral que se encuentra realizando el Gobierno Nacional en todo el país, teniendo en cuenta que Chubut, con el acompañamiento de otras provincias patagónicas, planteó la importancia de realizar estas instancias en lugares accesibles, con coordinación previa y evitando traslados excesivos, así como incluir a los referentes provinciales en la planificación y comunicación de las acciones para facilitar los trámites.



De ese modo, se sugirió revisar y fortalecer el rol de los representantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en las provincias para fortalecer la articulación local.



Participación de Chubut



La representante de Chubut, al tomar la palabra durante la Asamblea del COFEDIS, efectuó un detallado informe sobre la realidad de la provincia y las acciones que se llevan adelante en el área de Discapacidad, compartiendo experiencias de trabajo sobre la implementación del Sistema de Prestaciones Básicas y el proceso de auditorías.



En ese sentido, la participación de Chubut fue clave para visibilizar problemáticas y proponer soluciones que fortalezcan el Sistema de Prestaciones Básicas, destacando que estos espacios federales permiten defender derechos, incidir en decisiones nacionales y garantizar que las políticas contemplen las realidades y necesidades de la provincia.

—