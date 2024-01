Chubut participó de la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal del Ambiente

En el encuentro, desarrollado de forma virtual, se avanzó en el análisis de las reformas ambientales que se encuentran actualmente siendo tratadas en el Congreso Nacional.



El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Ambiente y Control Desarrollo Sustentable, participó de la 49ª Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el cual contó con la participación de las máximas autoridades ambientales del país.

En representación de la Provincia participaron el Secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, Juan José Rivera, y el subsecretario de Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable, Fernando Pegoraro.

A través de la plataforma Meet, se presentó asimismo al flamante equipo de la Subsecretaria de Ambiente de la Nación, encabezado por Ana María Vidal Lamas, como así también a los nuevos funcionarios de áreas ambientales de las Provincias.

Dentro del temario de la reunión se incluyó el análisis de reformas ambientales incluidas en el proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, denominado “Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023, entendiendo que incluye modificaciones sobre normas de Presupuestos Mínimos Ambientales, de especial sensibilidad para cada una de las jurisdicciones.En este sentido, la declaración de los consejeros, en líneas generales, insta a los senadores y diputados nacionales a “garantizar la progresividad y no regresión en la normativa ambiental en los aspectos económico, social y ecológico”.



Protección de Bosques y Glaciares

En relación a las normativas afectadas específicamente por el proyecto del Gobierno Nacional, el COFEMA solicitó, en el caso de la Ley de Bosques, que “se garantice el financiamiento de la Ley nacional N°26.331, a través de la expresión de una meta presupuestaria concreta, respecto del porcentaje que se destinará al Fondo Fiduciario para la Protección de los Bosques Nativos (FOBOSQUE)”. Además, los consejeros valoraron que no se permitan los desmontes en las Categorías I y II de Bosque Nativo.

Asimismo, en el caso del Mercado de derecho de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI’s), se solicitó que en la norma se precisen aspectos tales como cuál será la Autoridad de aplicación, cuáles serán los sectores que estarán incluídos, el tipo de gases que se tendrán en cuenta, y el método de asignación de los derechos de emisiones, entre otros.

En relación con la Ley nacional N°26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, el Cuerpo manifestó que “resulta indispensable respetar los procesos de debate previo sobre las definiciones de ambientes glaciares y

periglaciares, por lo que no vemos conveniente modificar el objeto y las definiciones de la norma vigente”.

Finalmente, manifestaron su preocupación en relación a la Ley nacional N°26.737, de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, entendiendo que esta modificación puede significar un proceso de extranjerización de los bienes comunes naturales, por una parte, y una afectación a la soberanía nacional, así como a las posibilidades de las provincias de preservar áreas estratégicas”.