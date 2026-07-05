Chubut participa del Censo Nacional Foresto Industrial 2026

El relevamiento es obligatorio y anónimo. Se realizará a partir del 6 de julio con el objeto de fortalecer las políticas públicas orientadas al desarrollo del sector.

El Gobierno del Chubut anunció que desde el próximo lunes 6 de julio se realizará el Censo Foresto Industrial 2026, un relevamiento de carácter anónimo y obligatorio que permitirá la generación de información valiosa para el fortalecimiento, desarrollo y competitividad del sector.

La convocatoria es llevada adelante por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través de la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial. A escala regional, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Bosques serán los organismos encargados de propiciar el relevamiento, con la colaboración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y del INTA.

Modalidad

Desde el 6 de julio de 2026, referentes institucionales van a contactar a establecimientos y emprendimientos para que completen el cuestionario del Censo.

El relevamiento busca conocer aspectos relativos al sector como la capacidad instalada, los niveles de diversificación existentes y su potencial exportador. Con esa información de base podrán planificarse acciones de promoción, captación de inversiones y exportación, entre otras, adaptadas a la situación foresto industrial actual.

Apunta, además, a generar conocimiento sobre actividades vinculadas a la transformación de rollizos y de subproductos de la madera. Entre ellas, las que generan tablas, tablones, vigas, listones, tableros, y laminados; celulosa, papel y cartón; pellets, resinas, aceites y otros productos químicos; bioenergía; e impregnación.

Consultas

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Bosques del Chubut a los teléfonos (02945) 451248 / 451756, o por correo electrónico a bosques@chubut.gov.ar

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