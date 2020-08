Chubut no aplicará la modalidad de diagnósticos sin testeos previos

Por el momento en la provincia del Chubut, no se aplica el criterio de diagnóstico sin testeo modalidad planteada por el Ministerio de Nación para las ciudades con circulación comunitaria que las habilita dentro de sus jurisdicciones a considerar como caso confirmado de la enfermedad a personas convivientes con pacientes infectados y previamente diagnosticadas con coronavirus.

Así lo confirmó esta mañana el Ministro de Salud de la Provincia Fabián Puratich, en diálogo con Radio 3.

El titular de la cartera sanitaria de Chubut, indicó que el tema fue abordado en una reunión virtual del consejo federal de salud, “allí se expuso la situación planteada en los lugares en donde hay circulación comunitaria declara, e s para lugares en donde el sistema está desbordado ; en Chubut no hay ciudades en esa condición, Comodoro tiene una definición intermedia, esa decisión la va a tomar el área de epidemiologia de la provincia. En la provincia por el momento no se aplicaría el criterio, eso dependerá de la situación epidemiológica que se vaya dando, ante una enfermedad que es muy dinámica”, explicó Puratich.

El ministro además aclaró que en Chubut no hay falta de insumos para los testeos,, al tiempo que aseguró » tenemos stock para dos meses sin problemas, comprados por la provincia, las intendencias, más los enviados por el Malbran”

Además añadió que “ No es por una cuestión de insumos lo que plantea nación, es para optimizarlos y por la dinámica de la enfermedad , esto se ha hecho en otros lugares del mundo y mostró efectividad porque bloquea más rápido la dispersión, por eso se ha tomado la misma estrategia a nivel nacional”: