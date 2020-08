Chubut: La legislatura aprobó la reestructuración de la deuda

Con amplia mayoría legisladores del Chubut aprobaron que el poder ejecutivo provincial renegocie con los acreedores la deuda pública de unos 800 millones de dólares.

De los 27 diputados, 25 acompañaron con su voto positivo la reestructuración de la deuda. El único diputado que voto de forma negativa fue López de Juntos por el cambio, en tanto la esquelense Zulema Anden estuvo ausente por razones de salud.

En la misma sesión legislativa, quedó aprobada la emergencia turística.

La misma se desarrolló en apenas 2 horas, tiempo acordado con el APEL, en el marco del conflicto salarial y de medidas que mantienen los trabajadores legislativos .

A su tiempo el vicegobernador de la provincia Ricardo sastre, valoro que el resultado de la sesión , refleja una serie de conversaciones y acciones políticas que se llevaron adelante para aportarle al ejecutivo herramientas que permitan enfrentar la crítica situación provincial .

En tanto el diputado del bloque oficialista Juan Ignacio Pais, criticó la postura de su par opositor, López, por ser el único diputado que no apoyo la reestructuración de la deuda pública .

Aseverando al respecto: ”Creo que ha actuado con coherencia, aunque no en beneficio de los chubutenses. Es el único exponente de la Legislatura que pertenece al partido del ex presidente Mauricio Macri, que basó toda su gestión endeudando a los argentinos por décadas y décadas, una deuda insoportable que recién parece encaminarse por las negociaciones que ha llevado adelante este gobierno nacional, esperamos que a nosotros nos augure el mismo camino”

Por otra parte, Pais dijo “ Ojalá que esta ley sea el inicio de un camino que nos permita encontrar sustentabilidad, ir hacia un sendero de reducción de déficit fiscal para pensar en una Provincia pujante en las próximas décadas”.

En tanto el opositor de Juntos por el Cambio ,que sumó el único voto negativo , puso sus críticas y intento fundamentar su postura al sostener que el gobierno provincial no cuenta con un plan económico, para en ese sentido considerar que “Cualquier desendeudamiento o reestructuración que no esté acompañado con un plan económico, con metas fiscales, con reglas claras de crecimiento y desarrollo, que bajen el gasto y alienten la producción, es pan para hoy y hambre para mañana”.