Chubut invita a participar de la Convocatoria de Fomento 2025 del Instituto Nacional de la Música

El Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Cultura, invita a participar de la Convocatoria de Fomento 2025 que lanzó el Instituto Nacional de la Música (INAMU) junto a la Secretaría de Cultura de la Nación. La iniciativa permanecerá abierta hasta el viernes 14 de noviembre, y está destinada a grupos, solistas y coros de todas las provincias que deseen acceder a fomentos directos para desarrollar actividades musicales en sus distintas regiones.



La misma distribuirá 360 fomentos regionales de 500.000 pesos, 44 fomentos nacionales de 1.000.000 de pesos y 20 fomentos para la actividad coral de 800.000 pesos, los cuales podrán ser utilizados para la realización de giras, conciertos, grabaciones, producciones audiovisuales y otras propuestas artísticas vinculadas al desarrollo musical.



Requisitos y solicitudes



Podrán participar quienes estén inscriptos en el Registro Único de Artistas Musicales del INAMU, con los datos personales y del proyecto musical principal actualizados antes del 31 de octubre.



Las solicitudes deberán presentarse a través del Panel de Gestión del sitio web del INAMU, www.inamu.musica.ar , entre el 1 y el 14 de noviembre inclusive.



Selección



Las líneas de fomento se distribuirán de forma federal entre las seis regiones culturales del país (NOA, NEA, Centro, Nuevo Cuyo, Patagonia y Metropolitana), garantizando igualdad de oportunidades para los artistas de todas las provincias. Cada región será evaluada por sus respectivos Consejos Regionales, mientras que los fomentos nacionales y corales estarán a cargo del Comité Representativo Nacional y el Consejo Coral Nacional.



Como parte del beneficio, las personas seleccionadas deberán realizar una compensación social o comunitaria sin costo, como conciertos en escuelas, talleres, clases abiertas o actividades culturales en espacios sociales, en vínculo con el proyecto musical principal. Además, será obligatorio rendir el 100% del monto recibido con la documentación correspondiente.



Consultas



Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse a través del Panel de Control del sitio web del INAMU, por correo electrónico a convocatorias@inamu.musica.ar , o por teléfono al (011) 2150-3865, de lunes a viernes de 11 a 17 horas.



Desde su creación, el INAMU ha otorgado beneficios a más de 9.500 proyectos musicales de todo el país, consolidando un modelo de fomento federal que impulsa la producción artística en cada región de la Argentina.

