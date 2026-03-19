Chubut invita a disfrutar el fin de semana largo con promociones y experiencias únicas en toda la provincia



El Gobierno de la Provincia lanzó el programa “Soñá tu próxima escapada: 3 noches al precio de 2”. Para acceder, los interesados deberán acercarse a las oficinas de informes turísticos de las localidades adheridas: Esquel, Puerto Madryn, Camarones y El Hoyo.



Con el objetivo de continuar fortaleciendo el movimiento de turistas y residentes, el Gobierno del Chubut lanzó el programa “Soñá tu próxima escapada: 3 noches al precio de 2”, una propuesta pensada para disfrutar al máximo los destinos y atractivos provinciales.



El beneficio, implementado de manera articulada entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, los municipios y los prestadores turísticos, está vigente durante los próximos fines de semana largos, del 20 al 24 de marzo y del 2 al 5 de abril de 2026 (Semana Santa).



Para acceder, los interesados deberán acercarse a las oficinas de informes turísticos de las localidades adheridas: Esquel, Puerto Madryn, Camarones y El Hoyo.



Además de la promoción, Chubut ofrece una amplia variedad de experiencias para todos los gustos durante el fin de semana largo.



Promociones especiales



En el Área Natural Protegida Península Valdés, Patrimonio Natural de la Humanidad, comenzó la temporada de orcas, un espectáculo único en el mundo donde estos animales despliegan su técnica de caza en la costa.



El pasado lunes 16, se realizó la apertura de temporada en la Unidad Operativa Punta Norte, donde se inauguraron obras como la ampliación del estacionamiento, el reacondicionamiento de senderos y la instalación de una nueva muestra fotográfica.



En el Área Natural Protegida Bosque Petrificado Sarmiento se celebrará el Día Internacional de los Bosques el sábado 21 con entrada libre y gratuita, invitando a recorrer un paisaje único de fósiles milenarios.



Mientras que en Puerto Rawson, a través de un acuerdo con el municipio local, el avistaje de toninas overas ofrece salidas embarcadas con promociones especiales. Se cuenta con una tarifa especial de 50% de descuento exclusivo para residentes de la Provincia, permitiendo disfrutar de una de los atractivos más importantes de la temporada.



Más atractivos de temporada



La Provincia se encuentra en plena temporada de vendimia, a través del Programa Vinos y Sabores del Chubut, se cuenta con un extenso territorio desde el mar a la cordillera donde la gastronomía se manifiesta a cada paso enriqueciendo los circuitos turísticos.



En la web www.chubutpatagonia.gob.ar/ experiencias/vinos-y-sabores- de-chubut/ se puede ver un recorrido por los viñedos y bodegas más australes de la Argentina.



En el Valle Inferior del Río Chubut, localidades como Gaiman invitan a vivir la tradicional ceremonia del té galés con casas de té centenarias, repostería artesanal y un fuerte legado cultural que remite a la historia de los colonos galeses en la región.



En Puerto Madryn y en Península Valdés, el snorkeling con lobos marinos permite vivir una experiencia única de interacción con la fauna marina, guiada por prestadores habilitados y en aguas transparentes del Golfo Nuevo



Además, en el Área Natural Protegida Punta Loma, a pocos kilómetros de la ciudad, se pueden observar colonias permanentes de lobos marinos durante todo el año, desde miradores naturales que permiten una experiencia cercana y segura.



En los últimos días de los Pingüinos de Magallanes en la Provincia hasta la próxima temporada, Chubut alberga varias colonias de pingüinos patagónicos: Punta Tombo –el asentamiento continental más grande del mundo–, Cabo Dos Bahías y en diversos puntos de la Península Valdés.



En la región cordillerana, la Stupa de Epuyén se presenta como un espacio de paz y contemplación en plena Comarca Andina, rodeada de bosques nativos y con vistas panorámicas, ideal para quienes buscan una experiencia espiritual y de conexión con la naturaleza.



En sus últimas semanas antes de su cierre hasta la temporada invernal, el Laberinto Patagonia propone una experiencia lúdica y diferente para toda la familia, con el laberinto más grande de Sudamérica, espacios gastronómicos y actividades recreativas en un entorno natural privilegiado.



El Viejo Expreso Patagónico “La Trochita” ofrece viajes inolvidables a bordo del histórico tren a vapor, con salidas desde Esquel y El Maite, recorre paisajes cordilleranos, combinando historia, cultura y aventura.



El Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo invitan a descubrir bosques milenarios, lagos de aguas cristalinas y senderos de distintas dificultades, en escenarios ideales para el trekking, la fotografía y el contacto pleno con la naturaleza.



Mientras que a pocos kilómetros de Trevelin, la Cascada Nant y Fall sorprende con sus imponentes saltos de agua rodeados de bosque andino, ofreciendo senderos accesibles, miradores y áreas de descanso ideales para disfrutar al aire libre.



Con propuestas para todo el público y beneficios concretos para viajar, Chubut se posiciona como uno de los destinos más completos para este fin de semana largo, combinando naturaleza, cultura y experiencias inolvidables.

—