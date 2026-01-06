Chubut: Intensifican tareas de Combate incendios forestales

*Provincia dispuso el cierre temporal de la Ruta 71 en el Parque Nacional Los Alerces por el incendio en Lago Menéndez*

_El Gobierno Provincial, junto al Parque Nacional Los Alerces, intensifica las tareas de combate del incendio forestal en el área del Lago Menéndez y dispuso el cierre preventivo de un tramo de la Ruta 71 para resguardar a visitantes y trabajadores._

El Gobierno del Chubut, encabezado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, trabaja de manera mancomunada y coordinada con la Administración del Parque Nacional Los Alerces y los distintos organismos nacionales, provinciales y locales ante la emergencia por el incendio forestal que afecta el área del Lago Menéndez.

En ese marco, y como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, dentro del Parque Nacional Los Alerces, debido al avance del fuego y a las condiciones de riesgo existentes.

Durante la jornada de hoy, el incendio denominado Puerto Café, activo desde el pasado 9 de diciembre, avanzó hacia el sur por la margen oeste del Lago Menéndez, lo que motivó el refuerzo del operativo en territorio. Actualmente, más de 50 personas trabajan en las tareas de combate, con el apoyo de tres medios aéreos, en un operativo ampliado que cuenta con la colaboración de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), instituciones provinciales y locales, y prestadores turísticos de la zona.

El personal desplegado en el área se encuentra recuperando equipamiento y evaluando el mejor reposicionamiento de las líneas de defensa, en función del nuevo escenario que presenta el incendio. Asimismo, se dispuso un operativo especial con móviles del Parque Nacional para el transporte y traslado seguro de turistas y personal de los campamentos.

Desde el Gobierno provincial se solicita a automovilistas y transportistas que eviten circular por la Ruta Provincial N°71, en el tramo comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, ya que el sector se encuentra intransitable debido a la reducción de visibilidad por humo y a la circulación constante de vehículos de emergencia afectados a las tareas de combate.

Además, a partir del mediodía se procedió de manera preventiva a la evacuación de senderistas y acampantes en las zonas de posible avance del fuego, particularmente en Río Arrayanes y Lago Verde, priorizando la seguridad de visitantes y trabajadores.