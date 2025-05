Chubut instala servidores de última generación en Delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas

El objetivo es fortalecer el acceso a los derechos del ciudadano, a través de un Estado moderno, seguro y presente en todo la provincia.



En el marco de la modernización tecnológica en Delegaciones del Registro Civil y Capacidad de las Personas, el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Gobierno, instaló esta semana en Rada Tilly y Comodoro Rivadavia servidores de última generación, que permitirán eficiencia, seguridad y agilidad en la atención de los ciudadanos.



Los nuevos servidores denominados FORTIX son instalados por técnicos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y reemplazan a sistemas anteriores, los cuales se encuentran obsoletos y dejarán de utilizarse en todo el país.



Esta actualización es clave no sólo por su compatibilidad con los estándares nacionales, sino también por sus ventajas en materia de seguridad informática.



Renovación tecnológica



La subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales, explicó que “desde el 18 al 24 de mayo realizamos la instalación de servidores en distintas localidades de la provincia, como Río Senguer, Aldea Beleiro, Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, El Maitén, Lago Puelo, Epuyén, Cholila y Trevelin”, y detalló que “la tarea consiste en instalar servidores FORTIX y acondicionar equipos obsoletos en Delegaciones que aún no cuentan con la tecnología exigida por RENAPER”.



Morales enfatizó que “estos nuevos sistemas permiten prevenir y repeler ciberataques y representan un salto de calidad respecto de los equipos anteriores”.



En ese sentido, dijo que “este trabajo se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, orientadas a modernizar el Estado y mejorar la calidad de atención en todo el territorio de la provincia”.



“Es sumamente importante la instalación de estos servidores ya que la renovación tecnológica permite reducir de forma significativa los tiempos de atención al público. Los trámites se vuelven más ágiles y eficientes, mejorando la experiencia de los ciudadanos que concurren a las oficinas del Registro Civil en las distintas localidades”.



“La idea es ir mejorando permanentemente los equipos y computadoras para que no queden obsoletos y garantizar la cercanía del ciudadano al estado” agregó.



Por último, la subsecretaria informó que “el día 6 de junio estará la unidad móvil del Registro Civil en el Hospital Rural de Rada Tilly para la toma de trámites, de 9 a 17 horas. El 7 de junio en la Unión Vecinal del barrio Próspero Palazzo, y el 8 de junio en la Unión Vecinal de Kilómetro 8, también de 9 a 17 horas”.



Digitalización y tecnología



Por su parte, el director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Gustavo Ríos precisó que “estamos haciendo una reconstrucción de todos los servidores en las Delegaciones de la provincia, instalando nuevos equipos que provee el Registro Nacional de las Personas (RENAPER)”.



“Este equipamiento de última generación nos pone en ventaja comparativa respecto de las distintas provincias de la República Argentina, nos permite optimizar la toma de trámites y resguardar los datos de los ciudadanos, porque tiene altas medidas de seguridad” afirmó Ríos.



“Seguimos avanzando con la digitalización y cambio de tecnología” dijo Ríos mencionando que “tratamos de nivelar, no importa la cantidad de personas que tiene la localidad. La idea es poner las oficinas en condiciones para brindar una atención de calidad al ciudadano de Chubut”.

