Chubut impulsa un plan regional para reforzar la prevención de incendios forestales

Fue a partir de un trabajo conjunto entre las provincias patagónicas y el Gobierno Nacional para consolidar un esquema que garantice una respuesta rápida y coordinada frente a los incendios forestales que puedan registrarse en la región durante la temporada estival.

El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Bosques, participó de una reunión regional para coordinar estrategias de prevención y respuesta frente a los incendios forestales que afectan a la Patagonia durante la temporada estival.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno de Neuquén, con presencia del Gobernador local, Rolando Figueroa; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; y la secretaria de Emergencias, Luciana Ortiz Luna, en el marco del Consejo Regional para la Gestión del Riesgo (SINAGIR).

Por el Gobierno Nacional participaron el director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardy; el coordinador patagónico del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), Manuel Pacho; el director del SNMF, Jorge Heider y el presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez.

Representando a Chubut, el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez y el secretario de Bosques, Abel Nievas, expusieron el trabajo que la provincia despliega en materia de prevención, planificación y fortalecimiento de recursos para la próxima temporada.

También, estuvieron presentes las autoridades de las provincias de Neuquén y Río Negro quienes junto a los representantes nacionales analizaron las proyecciones climáticas para el período 2025-2026, los recursos humanos y materiales disponibles, el aporte de recursos nacionales y la posibilidad de alquilar medios aéreos por parte de las provincias en el marco del convenio suscrito con el Gobierno nacional.

Esquema en conjunto

Durante el evento, se coincidió en articular el trabajo conjunto entre las provincias patagónicas y el Gobierno Nacional para consolidar un esquema que pueda garantizar una respuesta rápida y coordinada frente a los incendios forestales que puedan registrarse en la región.

Con estas acciones, el Gobierno del Chubut reafirma su rol protagónico en los operativos tendientes a fortalecer la capacidad operativa y preventiva ante una problemática que se agrava debido a las condiciones climáticas extremas.



