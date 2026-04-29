Chubut fue seleccionada por el Banco Mundial por un proyecto estratégico de innovación tecnológica y desarrollo productivo

El Gobierno de la Provincia participará de la iniciativa internacional LAC AI Accelerator con una propuesta desarrollada en el marco del Programa Raíz Emprendedora. El proyecto fue elegido entre numerosas presentaciones de América Latina y el Caribe.

A partir de la elaboración del proyecto Dino Emprende, el Gobierno del Chubut fue seleccionado por el Banco Mundial para formar parte del programa internacional LAC AI Accelerator. La propuesta, desarrollada en el marco del programa Raíz Emprendedora, articula innovación tecnológica, desarrollo productivo y acompañamiento permanente en todo el territorio.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría General de Gobierno y fue elegida entre numerosas propuestas de América Latina y el Caribe, posicionando a la provincia como un actor relevante en la incorporación de herramientas de innovación tecnológica aplicadas al desarrollo productivo y la inclusión.

Articulación estratégica

Este logro refleja una decisión política de impulsar políticas públicas modernas, con base en datos y tecnología, orientadas a fortalecer el entramado emprendedor.

La propuesta se construyó a partir de una articulación estratégica entre distintos sectores del Gobierno provincial: el área de Vinculación Internacional lideró la gestión y el vínculo con organismos multilaterales; el programa Raíz Emprendedora aportó el conocimiento territorial y el trabajo directo con emprendedoras; la Secretaría de Ciencia y Tecnología brindó el respaldo técnico en Inteligencia Artificial; y la Subsecretaría de Innovación trabajó en la gobernanza y sostenibilidad del sistema.

Actualmente, el equipo provincial se encuentra participando del proceso de aceleración, con el objetivo de consolidar esta herramienta y escalar su implementación en todo el territorio.

Dino Emprende

El proyecto Dino Emprende propone una plataforma integral basada en Inteligencia Artificial, orientada a acompañar a emprendedoras y reducir brechas estructurales como la informalidad y el acceso a herramientas digitales. La solución se estructura en tres pilares:

Asistencia permanente: un agente conversacional disponible las 24 horas, que brindará asesoramiento en formalización, financiamiento y marketing digital.

Gestión basada en evidencia: análisis de datos en tiempo real para fortalecer la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas más eficientes.

Monitoreo de impacto: seguimiento del desarrollo de los emprendimientos en todo el territorio provincial, incluyendo zonas rurales.



