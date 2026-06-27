Chubut fortalece la comercialización de sus destinos con capacitaciones para referentes turísticos

Más de 120 personas del sector participaron en workshops y presentaciones de la oferta turística de invierno en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo, continúa consolidando acciones estratégicas de comercialización para posicionar a la provincia como uno de los destinos turísticos más atractivos del país.

En este marco, durante se desarrollaron workshops y presentaciones orientadas a la comercialización de destinos chubutenses, dirigidas a agencias de viajes, operadores mayoristas y periodistas especializados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, principales mercados emisores de turistas para Chubut.

Las jornadas reunieron a más de 120 asistentes, con la participación de 70 representantes en Buenos Aires y más de 50 en Córdoba, generando espacios de formación, intercambio comercial y vinculación directa con actores clave del sector turístico nacional.

Estas acciones se enmarcan en la política impulsada por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que busca fortalecer el posicionamiento estratégico de Chubut a nivel nacional e internacional, promoviendo sus principales atractivos y potenciando nuevas oportunidades de desarrollo para el sector a través de la Ley de Promoción a las Inversiones Turísticas.

Asimismo, las capacitaciones y workshops formaron parte del plan integral de promoción vinculado al lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026, realizado en Córdoba. Este encuentro incluyó la presentación del vuelo directo Córdoba–Esquel de Aerolíneas Argentinas, que por segundo año consecutivo se presenta como una incorporación clave para fortalecer la conectividad entre el centro del país y la cordillera chubutense.

En Córdoba, la jornada fue encabezada por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas, Diego Lapenna, junto a la subsecretaria de Turismo, Magalí Volpi, y contó además con la participación de la jefa comercial de la sucursal Córdoba de Aerolíneas Argentinas, Cecilia Donadille. En Buenos Aires, en tanto, la actividad fue organizada de manera conjunta entre representantes de la Agencia Chubut Turismo y la Delegación de Turismo de la Casa del Chubut.

Las jornadas contaron con una importante participación del sector público y privado chubutense, reflejando el trabajo articulado para consolidar la promoción del destino. En ambas jornadas estuvieron presentes representantes de la Municipalidad de Trelew a través de ENTRETUR, el Ente Comodoro Turismo, la Secretaría de Turismo de Esquel y prestadores turísticos de Península Valdés, Senguer San Jorge y el Corredor de los Andes, entre ellos Arnez Travel, Flamenco Tour, Parry Smart Hotel, Sussanich Turismo, El Agreste, Gema Hotel Deportivo, Atomik Sur, Criollos Turismo, Meraki Sur, Limits Adventure, Nawal Glamping y Tulipanes Patagonia.

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