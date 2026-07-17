Chubut fortalece el trabajo en territorio para el ordenamiento de actividades en las Áreas Protegidas

A través del Ministerio de Turismo se realizaron recorridos técnicos en Península Valdés y Punta Loma para evaluar nuevos circuitos de kayak y compatibilizar su desarrollo con los objetivos de conservación.

El Gobierno del Chubut continúa fortaleciendo las acciones de gestión y ordenamiento en las Áreas Naturales Protegidas mediante recorridos técnicos destinados a evaluar propuestas de uso público y acompañar a prestadores turísticos en el desarrollo de nuevas actividades.

Estas acciones, puestas en marcha a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, tienen como objetivo promover un uso responsable y sostenible de los espacios naturales, generando información clave para la toma de decisiones vinculadas a la habilitación de circuitos turísticos compatibles con la conservación de los ecosistemas y la protección de la fauna silvestre.

Estas instancias forman parte de una modalidad de trabajo basada en la presencia sostenida en el territorio, el monitoreo permanente y el diálogo directo con los prestadores turísticos. La información obtenida permitirá avanzar en procesos de evaluación sólidos y consensuados, sentando las bases para la futura habilitación de nuevos circuitos bajo criterios de conservación, seguridad y sostenibilidad, consolidando así un modelo de desarrollo turístico responsable en las áreas protegidas de la provincia.

Actividades náuticas y conservación

En ese marco, días pasados, el equipo técnico de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas junto a guardafaunas provinciales, realizó un recorrido en kayak junto a una prestadora habilitada en Puerto Pirámides, dentro del Área Natural Protegida Península Valdés. La actividad permitió relevar el circuito propuesto y analizar sus características operativas y ambientales.

Posteriormente, este jueves 16 de julio, se llevó adelante una nueva salida técnica en el Área Natural Protegida Punta Loma, donde se evaluó un recorrido de similares características y se analizó la presencia e interacción de fauna marina en aguas del Golfo Nuevo, con el propósito de compatibilizar las actividades náuticas con los objetivos de conservación del área.

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