Chubut estará presente en FIT 2025

Se trata de la edición más importante para Latinoamérica que este año se realizará entre el 27 y el 30 de septiembre en Buenos Aires. El Gobierno de la provincia organizó un atractivo cronograma de actividades, charlas y shows en vivo.



Dando continuidad a las acciones de promoción, difusión y comercialización de los atractivos provinciales que impulsa el gobernador Ignacio «Nacho» Torres, el Gobierno del Chubut tendrá una activa participación en la 29° edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) que se realizará en el Predio La Rural, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 27 al 30 de septiembre.



Chubut contará con un stand institucional donde participarán 15 destinos y 27 emprendimientos turísticos, en el marco de acciones que viene llevando adelante el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo.



Cronograma de actividades



El acto inaugural se realizará el día sábado 27 de septiembre a las 14 horas para dar comienzo a una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo.



Los días sábado y domingo estará abierta al público general para que todos puedan disfrutar de los atractivos de la Feria con degustaciones gastronómicas, espectáculos artísticos regionales y la mejor oferta turística.



En tanto que los días lunes 29 y martes 30 de 10 a 19 horas estarán destinados exclusivamente a profesionales, rondas de negocios y capacitaciones. El evento no abrirá para el público.



Entre las principales actividades diagramadas por el Gobierno del Chubut está la presentación en vivo de Yoel Hernández y Yhosva Montoya. Los artistas de la provincia se presentarán en dos escenarios el día domingo a las 17:30 horas en el Escenario Externo “Elegí Argentina” y a las 19:30 en el escenario Stand Patagonia.



Además, el sábado a las 16:45 horas se realizará una Clase de Cocina en vivo a cargo de los chefs Walter Álvares y Juan Pablo López en el Stand Patagonia.



Mientras que entre las charlas programadas se destaca: el Lanzamiento de Temporada de Tulipanes a cargo de Juan Carlos Ledesma de Tulipanes Patagonia, el lunes a las 14 horas; “Puerto Madryn, naturaleza muy cerca”, a cargo del fotógrafo Maxi Jonas, el lunes a las 12.



El día sábado a las 16 horas, se darán las presentaciones “Trevelin: Pueblo de Experiencias” a cargo de la Secretaría de Turismo de Trevelin y “Charla Turismo Naútico – Habitantes del Mar” por parte del Ente Comodoro Turismo, que se replicará el día domingo a las 14:30.



El lunes, Cholila hará la charla “Comarca Andina, tu próximo destino» a las 14:30; mientras que la Secretaría de Turismo de Esquel hará lo propio a las 15:30 y a las 16 con la charla “Esquel te Conecta”.



Presencia chubutense



En el stand institucional de Chubut participarán referentes turísticos de las localidades de Rada Tilly, Puerto Pirámides, Gualjaina, Sarmiento, Corcovado, Esquel, Trevelin, Cholila, Gaiman y Epuyén. También participará el Ente Comodoro Turismo, Ente Mixto de Promoción Turística Puerto Madryn, el Ente Mixto Rawson Turístico (EMRATUR) y el Ente Trelew Turístico (ENTRETUR).



Además, el sector privado contará con la representación de 27 emprendimientos: La Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL) y CAMTUR de Lago Puelo. Las agencias de viajes Cuyun Co, Huinca Travel, Flamenco Tour, Sussanich Turismo, Dos Océanos, Arnez Travel, Animal Travel, Kai Travel, Rústica Patagonia,Forastero Tours, Odisea Patagonia, además de Tremun Hoteles, Hotel Yene Hue y Hostel Viajeros de Puerto Madryn.



De Comodoro Rivadavia, participan Roqueta Prat S.A., Hotel Austral, Habitantes del Mar Lafkenche y Tonina Tour y Buceo y la Agencia de viajes Mar del Sur Viajes Empresa de viajes y turismo. Por parte de Trelew, las agencias de viajes son Euforia, Calew Travel y Euforia Viajes.



Por último, el alojamiento Turístico Arroyo Escondido y la Agencia de viajes Marcando Ruta, de Trevelin, Peke Sosa Avistajes de Puerto Pirámides; y la Agencia de viajes Meraki Sur de Esquel.

—