Chubut en el podio de los Juegos Suramericanos de la Juventud

La madrynense Martina Barroso de 18 años logró el bronce en taekwondo poomsae, sumando la medalla número 72 para Argentina en el evento que se desarrolla en Panamá y reúne a atletas de 15 países.

El Gobierno Provincial, a través de Chubut Deportes, destacó el desempeño de Martina Barroso, una jóven de 18 años de Puerto Madryn, quien llevó a la Provincia al podio de los Juegos Suramericanos de la Juventud que se están desarrollando en Panamá, al obtener la medalla de bronce en taekwondo poomsae.

Se trata de una de las actuaciones internacionales más importantes para el taekwondo chubutense juvenil, representando además una presencia inédita y altamente destacada para la ciudad del Golfo Nuevo en este nivel.

La destacada participación de la chubutense Martina Barroso, quien cuenta con el apoyo de Chubut Deportes, sumó la medalla número 72 para Argentina en estos Juegos que reúnen a deportistas de un total de 15 países.

Trayectoria

La jóven madrynense, quien llegó al podio continental tras avanzar hasta semifinales, donde cayó ante la brasileña Ana Gonçalves, quedándose con el bronce, exhibe una amplia trayectoria de logros.

En ese sentido Chubut Deportes, destacó que clasificó a Panamá 2026 tras superar el selectivo nacional en el CENARD, integró la Selección Argentina juvenil de taekwondo y llegó con una gran temporada 2025 respaldada por actuaciones nacionales.

Además se trata de la primera medalla de una madrynense en taekwondo poomsae en unos Juegos Suramericanos de la Juventud, lo que significa un logro enorme para el deporte de la Provincia del Chubut.