Chubut: El Ministerio de  ganadería asesora a productores en traslado de personal de esquila

En el marco de las restricciones de circulación para la prevención del Coronavirus COVID-19, la Subsecretaria de Ganadería asesora a productores laneros en el traslado de personal de esquila para la zafra 2020

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la Provincia del Chubut, en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por el Decreto Nacional N° 297/20 y modificatorios, ha resuelto centralizar las solicitudes de traslado de los integrantes de las empresas de esquila chubutenses que brinden el servicio de pelada de ojos y descole durante el otoño de 2020 a los productores laneros de nuestra provincia.

Con este propósito, sólo serán validadas las solicitudes de contratistas de esquila radicados en de Chubut cuyos empleados también estén radicados y se encuentren en la provincia.

No se avalará el ingreso de contratistas ni trabajadores extraprovinciales mientras permanezcan las restricciones al movimiento de personas.

Procedimiento y documentación requerida

El equipo de la Subsecretaría de Ganadería recabará la documentación de cada empresa de esquila que deba transitar por el territorio provincial y hará el seguimiento del trámite hasta su eventual aprobación.

La documentación requerida a cada contratista de esquila que desee brindar el servicio es la siguiente:

1.- Foto del DNI (cara y contracara) de cada esquilador transportado, incluyendo al contratista de esquila ((no serán aprobadas solicitudes de personas que no estén radicadas, o que no se encuentren en Chubut).

2.- Foto actual (selfie) de cada uno de los solicitantes.

3.- Número de teléfono celular de cada uno de los solicitantes.

4.- Dirección de correo electrónico del contratista de esquila.

5.- Foto de cédula verde del vehículo o los vehículos involucrados.

6.- Hoja de ruta de la empresa de esquila: establecimientos donde realizará la tarea, razón social del propietario, ubicación aproximada y fecha estimada de entrada a cada predio.

El contratista de esquila deberá cumplir con las normas laborales preexistentes, habilitaciones vehiculares, y demás normas de rigor exigibles legalmente. El servicio ofrecido por la Subsecretaría de Ganadería sólo está vinculado a la obtención de la autorización de movimiento de los integrantes de cada empresa de esquila en el marco de la emergencia sanitaria vigente.

Asimismo, se invita a todos los productores laneros que durante los meses de abril y mayo tengan programado contratar los servicios de empresas de esquila chubutenses, tomen contacto con ellos para garantizar que con la debida antelación reúnan la documentación pertinente.

Se puede obtener asesoramiento de la Subsecretaría de Ganadería a través del correo electrónico l dggchubut@gmail.com o al teléfono 2804 66 5463.

