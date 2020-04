Chubut deportes y el ministerio de salud trabajan en la apertura de clubes

Gustavo Hernandez se reunió con el ministro Fabián Puratich para diagramar una estrategia que les permita a las instituciones deportivas abrir sus puertas para el pago de la cuota societaria.

El presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernandez, recibió en su despacho al ministro de Salud provincial, Fabián Puratich.

“Si bien todo el Gabinete trabaja de forma coordinada, en este momento, nosotros como casi todas las áreas de Gobierno, somos colaboradores de Salud y Seguridad”, aseguró Hernández; que además agregó “desde Chubut Deportes pusimos a disposición el Hotel Deportivo Provincial, los colectivos y personal”.

Dentro de los distintos temas dialogados entre ambos funcionarios provinciales, se estipuló el plan de trabajo para la apertura de las instituciones deportivas: “Desde Chubut Deportes tenemos en cuenta las problemáticas que trajo esta pandemia a los clubes y federaciones, estamos hablando de casi 180 instituciones con grupos familiares trabajando en distintas áreas, desde maestranza hasta los profes. Nos atacó a todos por igual, pero los clubes están desamparados totalmente porque no estaban preparados para esto”.

“Por eso estamos detrás de esos problemas. Gestionando con Nación y, en este caso, ahora hablamos con Fabián (Puratich) la posibilidad de coordinar la apertura de clubes para cobrar la cuota societaria, para que las instituciones por lo menos puedan tener algún ingreso. Estamos trabajando para poder implementarlo a partir de la semana próxima”.

Situación sanitaria en Chubut

El ministro Puratich, también brindó detalles de la situación sanitaria de la provincia al asegurar que la respuesta de la sociedad ha sido muy buena a las medidas tomadas: “La estrategia sanitaria no hubiera tenido éxito si la sociedad no entendía lo que tenía que hacer. La respuesta que ha tenido la sociedad ha sido muy buena. Siempre da más prensa las cosas malas que las buenas, pero si uno hace la evaluación de todo lo que pasó desde que comenzó este trabajo (incluso nosotros en la provincia comenzamos 10 días antes que Nación), menos del 1% de la población tuvo alguna infracción a las normativas que se habían dictado. Eso quiere decir que el 99% de la población del Chubut lo hizo como correspondía”.

“Siempre voy a resaltar el compromiso social, la solidaridad que tiene nuestra sociedad y ante estos eventos que son desconocidos, la respuesta ha sido muy buena. Siempre hay que reforzar e insistir, porque hay situaciones que permiten que uno se relaje: Solamente tenemos dos casos en la provincia, pero eso nos tiene que servir para fortalecer y seguir igual, no para relajarnos”, agregó Puratich.

Con respecto a la cantidad de casos, Puratich explicó que “necesitábamos que la curva de la provincia fuera plana porque teníamos que acomodar muchas cosas de la estructura sanitaria para poder tener una buena respuesta. Por eso se hizo un trabajo tan estricto, sobre todo con el aislamiento de los viajeros. Pensabamos que a esta altura de la pandemia íbamos a tener mayor cantidad de casos, pero el trabajo fue bueno ya que se pudo hacer un buen control sobre estas personas que eran las de mayor riesgo. Eso nos permitió estar a punto de cumplir los 40 días, con sólo dos casos confirmados. Eso nos hace estar orgullosos del trabajo realizado”.

Prevenciones para mayo

Dentro de las mejoras en el sistema sanitario de la provincia, Puratich precisó que ahora Chubut cuenta “con 8 respiradores nuevos (aun quedan 2 más en Buenos Aires), bombas de infusión, monitores, compramos camas; estamos armando los equipos para estar mejor preparados. Cuanto más dure esto, como sistema sanitario es muy bueno porque reduce considerablemente la cantidad de casos”.

Además, afirmó que hay que continuar con la prevención, ya que el número de casos puede llegar a su número más alto en el mes de mayo: “Uno sabe que va a haber una mayor progresión de casos, por eso en algunas medidas que hemos tomado nos han visto como extremista, pero al regular la entrada a la provincia nos podría librar de tener mayor cantidad de casos. Hoy por hoy, estamos preocupados porque el sábado pasado teníamos 700 personas en aislamiento y hoy tenemos 1.500; eso se debe a que el flujo de habitantes no sólo que es mayor, sino que también antes había un caso cada 1 millón de personas y ahora 1 cada mil. Por eso la circulación de personas es lo que más nos preocupa. Les pedimos que se queden en casa, porque el pico de casos en algún momento va a llegar y tenemos que estar preparados”.

“Muchas veces a la salud se la considera un gasto y yo particularmente soy un defensor acérrimo de la salud pública: Jamás diría que es un gasto, nosotros invertimos en la Salud. Como también se invierte en el deporte. Son inversiones para tener una sociedad mejor. Hoy sí vemos que la parte comercial e industrial está muy perjudicada, pero desde mi lugar lo que les pido siempre es mantener la responsabilidad. Nadie está en contra de un sector ni perjudicarlo, pero si hay ocasiones en que las prioridades se tienen que respetar: Y la prioridad absoluta hoy es la salud, cuidarnos entre todos, sobrellevar esta pandemia de la mejor manera sin tener ninguna consecuencia grave”, finalizó el ministro.

Es un trabajo complejo, hay que dialogar mucho con todos los sectores, por eso la idea del Ministerio de Salud es estar presente para que los intendentes de toda la provincia se sientan respaldados por el Gobierno del Chubut.