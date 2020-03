Chubut Deporte: El Senador Luenzo recibió a Gustavo Hernández

El senador por Chubut, Alfredo Héctor Luenzo se reunió en su despacho del Senado de la Nación con Gustavo Hernández, Presidente del ente Chubut Deportes.

En el encuentro el funcionario provincial comentó las acciones que llevarán a cabo en el 2020.

«La reunión sirvió para que el senador Luenzo se interiorice de lo que ocurre en el deporte chubutense, del trabajo que se va a realizar en Chubut Deportes donde se apuntará a chicos de bajos recursos», remarcó Hernández, que luego señaló que «también lo pusimos al tanto sobre la realidad que tienen hoy los clubes y las asociaciones en toda la provincia”.

Aunque el epicentro de la charla se centró en la realización de los Juegos Chubutenses, que estará reservado a chicos entre 7 y 14 años que no tienen la oportunidad de hacer deporte, que no son parte de ningún club y en consecuencia no están federados en ninguna institución ni federación o asociación alguna, donde se estima que son entre 10.000 y 15.000 jóvenes.

Hernández aseguró que «el senador me atendió muy bien, sobre todo entendió de lo que le estamos hablando, que hay que actuar sobre esa masa de chicos a nivel provincial que no tienen ninguna posibilidad de practicar deportes de ningún tipo, que son los de más bajos recursos y más necesitados».

El presidente de Chubut Deportes también aseguró que «el senador Luenzo tuvo muy buena predisposición, y nos encomendó realizar reuniones en forma periódica con el y su grupo de trabajo para mantenerlo al tanto de todas las acciones, las iniciativas, los proyectos, inquietudes y problemáticas.

En cuanto a los Juegos Chubutenses (nominación que se confirmaría en horas), en principio las disciplinas que estarían serían: tiro, fútbol infantil, fútbol 5, voley, hándbol, ciclismo, atletismo, tenis de mesa, ajedrez y algún otro deporte que se decidirá en el transcurso de esta semana. Se podría estar lanzando oficialmente en la tercera o cuarta semana de este mes de marzo, y se enfatizó que será para chicos que no estén federados.

El senador Alfredo Luenzo se comprometió apoyar todas las iniciativas, de realizar las gestiones que puedan sumar y aportar al deporte chubutense y de realizar reuniones con funcionarios del deporte nacional en busca de respaldar las acciones generadas en la provincia.