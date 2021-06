Chubut creó el Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Fue en el marco de conmemorarse un nuevo aniversario de la campaña nacional “Ni una Menos”. Además, el Gobierno de la Provincia firmó un convenio para transversalizar las políticas públicas con perspectivas de género y diversidad.

El Gobierno del Chubut, a través del ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, firmó este jueves la resolución que crea el Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el cual impulsa la construcción de política públicas para que las desigualdades estructurales sean cada vez menos logrando una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias. Además se rubricó un convenio marco de cooperación con el Ministerio de Educación para transversalizar las políticas públicas con perspectiva de género y diversidad.

Del acto, realizado este jueves en Sala de Situación de Casa de Gobierno, participaron los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Educación, Florencia Perata; de Salud, Fabián Puratich, las subsecretarias de Derechos Humanos, Carla Sánchez Galindo y de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Laura Longo, la directora de Géneros y Diversidad, Elba Willhuber, el director de Equidad y Género, Richard Alvarenga y la directora de Relaciones Institucionales del Ministerio de Educación, Giselle Castro.

Al hacer uso de la palabra, Grazzini expresó que “vemos cómo nuestra sociedad fue avanzando, desde hace 14 años, a partir de la Ley De Matrimonio Igualitario en 2007 cuando se empezaron a garantizar los derechos de los ciudadanos y la ampliación de derechos, Chubut siempre que ha sido una provincia progresista, de reconocimiento de cuestiones básicas a los derechos de las personas; una de las primeras provincias en reglamentar el aborto legal con un programa enmarcado en el respeto a la decisión de las personas y el acompañamiento de la salud en una ley base”.

“A medida que vamos avanzando, en un trabajo silencioso desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, caminando todo el territorio de la provincia, reconociendo y visibilizando a aquellas personas que están calladas. Estamos llegando con políticas inclusivas, ese es el trabajo y el rol del Estado de incluir a todas las personas y reconocer derechos que durante muchos años fueron vulnerados y ese es el camino que debemos recorrer para que todos sean incluidos”, destacó el funcionario provincial.

Asimismo, manifestó que “hoy lo fundamental es el respeto a los seres humanos y el trabajo del Estado no es solo con ayuda social, sino que lo fundamental es que la persona se sienta escuchada y es lo que está haciendo el Gobernador Arcioni con todo el Gobierno del Chubut en el interior profundo de nuestra provincia, con este reconocimiento tratando de integrar a las personas para formarse y tener un mejor futuro y es lo que apostamos, a un mejor Chubut”.

“El nacimiento de este Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidad, damos un paso superior a todo lo que se venía haciendo y espero que prontamente podamos estar implementando todas las políticas públicas”, concluyó Grazzini.

Políticas públicas de inclusión

Por su parte, la Ministra Perata, recordó que “hace 6 años se tuvieron que dar marchas para visibilizar la violencia de género, y este Consejo habla justamente de poner en la escena política a las mujeres que sufrían violencia y que hoy siguen sufriendo, por eso esperamos una erradicación total de este flagelo”.

“Desde el Ministerio tenemos una fuerte responsabilidad en la educación sexual integral, en empezar a preparar a las futuras generaciones en un marco de respeto, convivencia, tolerancia hacia el otro, más allá de su identidad de género, sexual, étnica, política y de todos los adjetivos que nos podrían separar como ciudadanos dentro de una sociedad pluralista y democrática”, indicó la funcionaria.

En tanto, la Subsecretaria Carla Sánchez Galindo, expresó que “para nosotros es muy importante, ya que este jueves en el sexto aniversario de la campaña nacional ‘Ni Una Menos’ que estemos acá para generar política públicas para prevenir y erradicar la violencia de género, todavía quedan varias políticas pendientes pero estamos trabajando en territorio para poder abordarlas”.

Consejo Provincial de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Esta iniciativa responde al compromiso asumido con los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, siendo estos objetivos prioritarios de Gobierno.

Al respecto, la directora de Géneros y Diversidad, Elba Willubher, indicó que “tiene los alcances de continuar construyendo una política pública de mujeres, género y diversidad para que las desigualdades estructurales sean cada vez menos y por supuesto logremos una sociedad más justa, igualitaria y sin violencias. En Chubut estamos trabajando con todas las áreas de la mujer, en comunas y municipios donde notamos que hay mucha violencia familiar, intrafamiliar y este consejo le da el marco para poder trabajarlas a través de mesas de trabajo, por eso es importante que la diversidad también este incluida”.

Mesa provincial de Diversidad

A su vez, el director de Equidad y Género, Richard Alvarenga, informó que “oficializamos la convocatoria a la Mesa Provincial de Diversidad, que estará integrada por organismo del Estado de todos los poderes y organizaciones de la sociedad civil para elaborar en conjunto el diseño de políticas públicas, propuestas nuevas”.

Además “hoy firmamos un convenio marco con Educación para incorporar en el Ministerio políticas específicas para fortalecer y ayudar la terminalidad escolar y capacitar al colectivo trans”.

Convenio de cooperación

Uno de los objetivos del Gobierno Provincial es la implementación de políticas públicas para la prevención, protección, erradicación de la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades, en concordancia con las directivas que emanan de las Leyes XV Nº 26, de Protección Integral e Igualdad de Oportunidades y Equidad de Género.

Siguiendo estos lineamientos, surge la necesidad de que los diferentes actores involucrados en el desenvolvimiento de la actividad estatal, articulen y coordinen acciones a efectos de incorporar la perspectiva de género y derechos humanos, en búsqueda de lograr la igualdad de oportunidades y equidad de género.

“Ni una Menos”

Cabe remarcar que hoy, 3 de junio, es una fecha significativa, ya que desde el año 2015, a partir de una convocatoria lanzada a través de las redes sociales bajo la consigna “Ni Una Menos”, como respuesta a una serie de femicidios ocurridos en el país, que congregó alrededor de 500 mil manifestantes en diferentes localidades de la Argentina.

Esta movilización en la calle simbolizó la voz de quiénes ya no la tienen, de todas las personas en riesgo por la violencia femicida y ya no están. Se puso el cuerpo, las palabras, banderas y carteles para decir que la violencia machista mata y no sólo cuando el corazón deja de latir, también mata, lentamente, cuando coarta libertades, participación política y social, la chance de inventar otros mundos, otras comunidades, otros vínculos.