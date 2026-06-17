“Chubut Crece”: Torres lanzó el Plan Provincial de Primera Infancia para fortalecer el desarrollo integral de la niñez en toda la provincia

El gobernador encabezó en Puerto Madryn la presentación del Plan Provincial de Primera Infancia “Chubut Crece”, una política pública destinada a fortalecer el cuidado, la protección y el desarrollo integral de niños de 0 a 4 años en todo el territorio provincial. Además, entregó equipamiento a 13 instituciones de la ciudad. “Vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para que los más chicos estén protegidos; estas son las cuestiones que nos tienen que mantener unidos”, expresó.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este miércoles en Puerto Madryn el lanzamiento oficial de “Chubut Crece”, el Plan Provincial de Primera Infancia destinado a fortalecer los espacios de cuidado, contención y desarrollo de la niñez en toda la provincia. La iniciativa, impulsada con la participación de la Fundación Banco del Chubut, acompaña a las familias desde el embarazo y promueve una intervención integral en materia de salud, nutrición, desarrollo infantil temprano, fortalecimiento familiar y comunitario, y protección de derechos.

Acompañado por el intendente Gustavo Sastre y la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, entre otras autoridades, el mandatario entregó además libros, notebooks, parlantes y kits digitales a ocho Centros de Primera Infancia y cinco Centros de Desarrollo Infantil de la ciudad.

Durante el acto, realizado en el Centro de Primera Infancia “Laurita Vicuña”, Torres destacó el trabajo articulado entre Provincia y municipios, y sostuvo que “da gusto cuando sabemos que los recursos llegan donde tienen que llegar y se transforman en mejores herramientas para acompañar a quienes más lo necesitan”.

Articulación y compromiso

El titular del Ejecutivo puso también en valor la implementación de políticas públicas orientadas a la primera infancia y remarcó la importancia de sostenerlas con una mirada de largo plazo.

“Estas son iniciativas que se llevan adelante con vocación de servicio, compromiso y responsabilidad. Durante muchos años contaron con acompañamiento nacional y hoy, frente a un contexto distinto, tomamos la decisión de sostenerlas y fortalecerlas con recursos provinciales y municipales”, señaló.

Asimismo, destacó que “hay cuestiones que no pueden dividirnos. La protección y el desarrollo de nuestros chicos es una de ellas. Más allá del acompañamiento que tenemos desde el primer día, Chubut y nuestros chicos nos necesitan trabajando juntos”.

Torres valoró también la incorporación de equipamiento para las instituciones beneficiadas y aseguró que “si bien la inversión es importante, también es fundamental trabajar de manera articulada entre las distintas áreas del Estado, junto a los municipios y acompañando a quienes tienen la enorme responsabilidad de prevenir, contener y garantizar que los más vulnerables puedan crecer en un entorno saludable”.

Finalmente, expresó que “vamos a dar todas las peleas que tengamos que dar para garantizar que los procesos funcionen y que cada chico tenga las oportunidades que merece. Por eso los adultos tenemos que ponernos de acuerdo para brindarles las mejores herramientas y prestaciones posibles”.

Una política integral para la primera infancia

El lanzamiento de “Chubut Crece” forma parte de una estrategia provincial orientada a fortalecer las políticas de cuidado y protección de la niñez, consolidando una red de trabajo articulada entre Provincia, municipios e instituciones comunitarias, para garantizar igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida.

El Programa Provincial de Primera Infancia es una política pública integral destinada a niños de 0 a 4 años de toda la provincia, con eje en la salud integral y la nutrición; el desarrollo infantil temprano; el fortalecimiento familiar y comunitario; la protección integral de derechos; la gestión, información y monitoreo; y el fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y espacios comunitarios.

La iniciativa se implementa en todo el territorio provincial de manera intersectorial a través de la Mesa Provincial de Niñez y Adolescencia, integrada por las áreas de Desarrollo Humano, Educación, Salud, Protección de Derechos y los municipios.

Los Centros de Desarrollo Infantil constituyen el principal dispositivo territorial del programa, ya que cumplen un rol fundamental en el cuidado, la protección y la estimulación temprana de niños, en permanente articulación con las familias y la comunidad.

Actualmente, además de las mejoras edilicias y el fortalecimiento de los espacios existentes, se encuentran en ejecución nuevos Centros de Desarrollo Infantil en Corcovado, José de San Martín y Río Pico.

La implementación del plan contempla distintas etapas: diagnóstico y organización institucional; fortalecimiento territorial y ejecución; y consolidación y adecuación normativa. Asimismo, prioriza el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad desde el embarazo y durante los primeros años de vida.

Invertir en primera infancia

En el marco de la presentación, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó el trabajo que viene desarrollando la Mesa Provincial de Niñez y Adolescencia en todo el territorio y remarcó el aporte de la Fundación Banco del Chubut para la implementación del programa.

“Para nosotros, invertir en primera infancia es invertir en desarrollo humano. Este programa viene a fortalecer el trabajo territorial que realizan más de 68 centros provinciales y municipales que cumplen una tarea fundamental en cada comunidad”, expresó.

La funcionaria sostuvo además que “estos primeros años son determinantes para el desarrollo de cada niño. Por eso el programa contempla no solo la entrega de equipamiento, sino también el acompañamiento integral a través de controles nutricionales, esquemas de vacunación, documentación y seguimiento del desarrollo infantil”.

Respaldo y trabajo conjunto

Por su parte, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recordó que “desde el inicio de nuestra gestión tomamos la decisión política de invertir y acompañar a la niñez y la adolescencia”.

Asimismo, señaló que “para que el municipio pueda sostener inversiones y concretar obras importantes, es fundamental contar con el respaldo del Gobierno Provincial”.

En ese sentido, destacó que “el gobernador asumió un compromiso, incluso antes de llegar al Gobierno, y cuando se respeta la palabra y se conforman equipos de trabajo, dan ganas de seguir construyendo en conjunto”.

Presencias

Participaron también de la actividad el presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; la subsecretaria de Gobierno, Agustina Morales; el secretario de Desarrollo Comunitario de Puerto Madryn, Roberto Neme; la directora del Centro de Primera Infancia “Laurita Vicuña”, Ayelén Cecilia Crespi; diputados provinciales y concejales.

Además, estuvieron presentes directivos y representantes de los Centros de Primera Infancia beneficiados con equipamiento: “Dr. Elías Peretz Smolarsky”, “Dr. Fortunato Abrany”, “Elsi Williams de Bezunartea”, “Evita”, “Gobernador Fontana”, “Quemú” y “Pichi Kimüm”.

También asistieron referentes de los Centros de Desarrollo Infantil N° 1 “Piedra Libre”; N° 2 “Paraíso de Colores”; N° 3 “Abracadabra”; N° 4 “Pichi Ñekum”; y N° 8 “Acuarela”, que recibieron los kits correspondientes para fortalecer sus tareas de cuidado, contención y estimulación temprana.

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