“Chubut Crece”: Provincia realizará jornadas de documentación en Centros de Primera Infancia de Puerto Madryn

Durante el martes 7 y el miércoles 8 de julio, los vecinos de la cuidad del Golfo podrán realizar trámites y recibir asesoramiento sobre los distintos servicios que brinda el Registro Civil, evitando traslados y acercando el Estado a los espacios donde diariamente concurren niños y sus familias.

El Gobierno de la Provincia llevará adelante la próxima semana dos jornadas de documentación en Centros de Primera Infancia (CPI) de Puerto Madryn, en el marco del Plan “Chubut Crece”. La iniciativa tiene como objetivo acercar los servicios del Registro Civil a las familias, facilitando el acceso a trámites y el ejercicio del derecho a la identidad desde los primeros años de vida.

Durante las jornadas, impulsadas por el Ministerio de Gobierno en articulación con la cartera provincial de Desarrollo Humano, se podrán realizar trámites de documentación y recibir asesoramiento sobre los distintos servicios que brinda el Registro Civil, evitando traslados y acercando el Estado a los espacios donde diariamente concurren niños y sus familias.

En Puerto Madryn, la actividad tendrá lugar el martes 7 de julio, de 9 a 14 horas, en el Centro de Primera Infancia Fortunato Abrany (El Maitén 1501, barrio Pujol II), y el miércoles 8 de julio, en el mismo horario, en el Centro de Primera Infancia Elías Pérez Smolarzky (Alboracín Norte 3068, barrio San Miguel).

Plan de Primera Infancia

Las jornadas forman parte de «Chubut Crece», el Plan Provincial de Primera Infancia impulsado por el Gobierno del Chubut para fortalecer el desarrollo integral de niños de 0 a 4 años. La iniciativa promueve el trabajo articulado entre distintos organismos del Estado para acercar servicios, garantizar derechos y acompañar a las familias desde los primeros años de vida.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que llevan adelante los Ministerios de Gobierno y de Desarrollo Humano para acercar servicios esenciales a las familias y fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio provincial.