Chubut convoca a cubrir los cargos de las “Residencias del Equipo de Salud 2026”

El llamado está dirigido a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país, quienes ya pueden anotarse al concurso escribiendo al correo electrónico residenciassalud@chubut.gob.ar . Las inscripciones se extenderán hasta el 31 de marzo próximo.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, convoca a médicos y otros profesionales de la salud de todo el país a participar del Concurso para cubrir los cargos disponibles en las “Residencias del Equipo de Salud de Chubut 2026”, cuyas inscripciones abrieron el 12 de febrero y se extenderán hasta el 31 de marzo próximo.

Las especialidades que se cursarán en los Hospitales de Comodoro Rivadavia (Regional y Alvear), Trelew, Puerto Madryn, Esquel, Sarmiento y Rawson, son: Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Cirugía General, Tocoginecología, Ortopedia y Traumatología, Anestesiología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos y Psiquiatría (Residencias Médicas); Salud Mental Comunitaria y Epidemiología (Residencias multiprofesionales); Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, Enfermería en Cuidados Críticos de Adultos y Salud Pública; y Farmacia Hospitalaria y Bioquímica.

Inscripción, examen y entrevistas

El período de inscripción al concurso abrió el pasado 12 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo inclusive, y se podrá realizar de manera online a través del correo electrónico residenciassalud@chubut.gob.ar

Durante ese período de tiempo también se efectuará la inscripción formal, luego de que los concursantes cumplan con la presentación de la documentación solicitada para el presente concurso.

La documentación que se solicita como así también otra información importante (cronograma, requisitos, especialidades, sedes y bibliografía), se encuentran disponibles en la sección “Residencias del Equipo de Salud”, en la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

A su vez, el examen se tomará de manera presencial el día lunes 27 de abril, a las 8 horas, en dos sedes habilitadas: Rawson y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En Rawson se desarrollará en las instalaciones del Tribunal de Cuentas de la provincia, ubicado en calle Don Bosco N° 237.

Luego de ello, las entrevistas personales a los postulantes se llevarán a cabo de manera online, en días y horarios a confirmar.

Beneficios

A la hora de realizar este llamado, la Secretaría de Salud provincial destacó los beneficios que recibirán los profesionales que se formen como especialistas en Chubut: espacios formativos con reconocimiento y acreditación por parte del Ministerio de Salud de la Nación; condiciones de cursada y de trabajo acordes a las normativas actuales y adecuadas para la capacitación en servicio; inserción laboral asegurada una vez finalizada la residencia (reserva del cargo); y reconocimiento de la antigüedad al momento del pase a planta, lo cual representa una mayor categoría en la carrera sanitaria.

Además, serán garantizados también todos los beneficios sociales (obra social, jubilación, ART y seguros de vida, adicional por vivienda).

Salud Mental Comunitaria, Enfermería en Cuidados Críticos, Salud Pública, Epidemiología, Farmacia y Bioquímica

Por otro lado, la Secretaría de Salud precisó que la Residencia en Salud Mental Comunitaria está abierta exclusivamente a profesionales de grado de las disciplinas Trabajo Social, Psicología, Musicoterapia, Terapia Ocupacional y Enfermería.

A su vez, las Residencias en Salud Pública y Enfermería en Cuidados Críticos (Neonatales y de Adultos) se encuentran dirigidas únicamente a licenciados en Enfermería; mientras que a la Residencia en Epidemiología pueden acceder profesionales de grado de las disciplinas Medicina, Psicología, Bioquímica, Biología, Odontología, Trabajo Social, Sociología, Antropología, Veterinaria y Enfermería.

En tanto, la Residencia en Farmacia Hospitalaria está dirigida exclusivamente a farmacéuticos; y la Residencia en Bioquímica, a bioquímicos.

Más información

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Departamento Provincial de Residencias del Equipo de Salud de la Secretaría de Salud del Chubut, sito en calle Luis Costa N° 10 (Edificio de CORFO) de Rawson, a los teléfonos (0280) 4484125, interno 168; o el correo electrónico info.residenciaschubut@gmail.com

También pueden consultar la página web de la Secretaría de Salud provincial: http://secretariadesalud.chubut.gov.ar/admin/pages/8

