Chubut: Continúan las inscripciones al registro provincial de clubes, federaciones y asociaciones

Instituciones de toda la provincia ya han realizado el trámite para quedar incluidos en la plataforma digital dispuesta por Chubut Deportes.

En el marco del Programa de Gestión y Fortalecimiento Institucional, el Gobierno de la provincia de Chubut, a través del Ente Chubut Deportes, dispuso poco más de un mes, una plataforma digital para el registro de Clubes, Asociaciones y Federaciones de toda la provincia.

El proyecto tiene como objetivos principales, el modernizar los registros de las instituciones chubutenses, ordenar la fuente de información, agilizar el canal de trámites y acelerar las gestiones de cada sector.

A través de esta nueva herramienta tecnológica, Chubut Deportes podrá acceder a un exacto diagnóstico de las instituciones deportivas de todo el territorio, verificando estados de su documentación vigente, de la realidad que transitan, para de ese modo poder clasificarlos y garantizar la transparencia en la asignación de recursos.

“Trámite sencillo y práctico”

Son casi un centenar de instituciones las que ya han realizado o comenzaron a formalizar los trámites de inscripción. Uno de esos entes es la Federación chubutense de Taekwondo, presidida por Damian Gigliotti, quien destacó que el trámite de inscripción resultó “sencillo y muy práctico”, aunque aclaró que “igual seguimos con las cargas porque debemos finalizar de subir algunos datos de documentación”.

Y valoró esta iniciativa, considerando que “lo veo sumamente positivo, es un buen control para mantener a las instituciones registradas y conocer quienes están al día con la documentación, lo cual es vital. Imagino que esto servirá muchísimo y agilizará todos los procesos de gestión con Chubut Deportes”.

Por su parte, Hugo Molina, titular del Club Deportivo Prospero Palazzo de Comodoro Rivadavia, indicó que «nos parece una buena idea la propuesta de este portal, es bastante amigable y fácil para cargar la información y todo lo que tiene que ver con la vida institucional de nuestros clubes. Se presenta de una manera muy dinámica».

Agregó que «facilita la comunicación, la relación y, sobre todo, que desde Chubut Deportes se tenga presente el estado de situación de cada una de las instituciones para poder ver su desarrollo y crecimiento. Por eso me parece que el primer componente positivo que tiene el portal es que se maneje y se pueda ver la comunicación fluida entre las entidades y Chubut Deportes».

Por último, resaltó que «la información que puede ver Chubut Deportes con respecto al club, tiene que ver con el permanente desarrollo de sus actividades, como va evolucionando con el transcurso del tiempo. Esa me parece información muy importante para que se pueda seguir apoyando a los clubes, para una mayor inclusión y crecimiento de las entidades».

“Estar conectados”

En tanto Gustavo Macedo, Presidente Club de Pelota Paleta de Rawson, manifestó que «fue un trámite relativamente sencillo. Hay que tener todos los papeles al día y un poco de paciencia, para cargar todos los datos y documentos de manera digital. No es un trámite complicado, si hay que tener todo listo; pero no es imposible de realizar».

Recalcó en este sentido que «de los beneficios que nos trae estar incorporados a este sistema, el mayor es estar conectados. Más hoy en día que la situación actual epidemiológica nos obliga a un contacto vía online, el sistema nos permite un contacto no solo con Chubut Deportes, sino también con otras instituciones deportivas y ver la realidad de toda la provincia».

A tener en cuenta

Vale aclarar que el registro se mantiene activo y los interesados deben ingresar al siguiente link para completar el formulario: http://www.chubutdeportes.com/institucioneschubutenses/index.php

Los datos solicitados en dicho formulario, tendrán el carácter de Declaración Jurada y su actualización será permanente. Mediante este registro las instituciones serán clasificadas por su carácter: entidades de primer orden (clubes) y de segundo orden (asociaciones y federaciones), como así también, la diversidad de población que atienden.

Será condición ineludible para acceder a gestiones dentro del ámbito provincial, estar registrado en esta página, así como también el cumplir con la presentación y actualización de la documentación vigente.