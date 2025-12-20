Chubut consolida la digitalización de las intervenciones en Niñez y proyecta su ampliación para 2026

Durante el 2° Encuentro Provincial de Coordinadores se presentó el plan de acción para el año que viene del Registro Único Nominal (RUN), la herramienta informática que permite registrar, sistematizar y monitorear las intervenciones del Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial.



La gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, llevó adelante el 2º Encuentro Provincial de Coordinadores, instancia en la que se realizó el cierre del trabajo desarrollado durante 2025 y se presentó el plan de acción 2026 del Registro Único Nominal (RUN), la herramienta informática que permite registrar, sistematizar y monitorear las intervenciones del Sistema de Protección Integral de Derechos de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio provincial.



Durante la jornada, equipos provinciales y municipales compartieron los avances alcanzados en la implementación del RUN y analizaron los desafíos pendientes, reafirmando el compromiso de continuar fortaleciendo una gestión basada en información confiable, criterios unificados y articulación interinstitucional.



¿Qué es el Registro Único Nominal?



El Registro Único Nominal (RUN) es el sistema informático provincial que centraliza el registro de todas las intervenciones vinculadas a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes.



A través del RUN se documentan las actuaciones de los Servicios de Protección de Derechos, las intervenciones de la Línea 102, las medidas de protección integral y las acciones desarrolladas por los distintos organismos que integran el sistema. Esta herramienta permite ordenar la información, dar seguimiento a las situaciones atendidas y generar datos estadísticos que fortalecen la planificación y la toma de decisiones en materia de políticas públicas de niñez y adolescencia.



El RUN se encuentra encuadrado en la Ley Provincial Nº 662 y en el Convenio Marco de Descentralización de los Servicios de Protección de Derechos, que establece su utilización obligatoria por parte de los municipios, con acompañamiento técnico y procesos de capacitación a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.



Avances durante 2025



A lo largo de 2025 se consolidó el proceso de implementación del Registro Único Nominal en los distintos municipios y comunas rurales, avanzando de manera sostenida en la digitalización de las intervenciones y en la mejora de la calidad de los registros. Este trabajo permitió ordenar situaciones activas, reducir progresivamente legajos desactualizados y fortalecer el seguimiento de cada intervención, favoreciendo una lectura más precisa de las realidades territoriales.



El proceso se desarrolló a partir de un trabajo articulado entre la Provincia y los gobiernos locales, con instancias de acompañamiento, capacitación y monitoreo permanente, lo que permitió fortalecer las capacidades institucionales del Sistema de Protección de Derechos en su conjunto.



Presencia efectiva en territorio



Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano del Chubut, Florencia Papaiani, destacó el trabajo realizado al señalar que “estamos muy contentos con los avances que venimos observando, trabajando codo a codo con cada municipio y comuna. Digitalizar la información y las intervenciones es una premisa de esta gestión de gobierno y, en nuestra área, nos permite llevar adelante intervenciones más eficientes, con mayor seguimiento y una presencia más efectiva del Estado en el territorio, tal cual lo dispuesto por el gobernador Ignacio Torres”.



Proyección y metas para 2026



De cara al 2026, el Gobierno del Chubut a través del Ministerio de Desarrollo Humano se propone profundizar y ampliar el alcance del Registro Único Nominal, incorporando de manera progresiva a los dispositivos de cuidado residencial y al área de Penal Juvenil dentro del sistema de carga y seguimiento.



Esta ampliación permitirá contar con una mirada integral de todas las intervenciones vinculadas a la niñez y la adolescencia, fortaleciendo la articulación entre áreas y consolidando al RUN como la herramienta central de gestión, monitoreo y planificación de las políticas públicas provinciales en la materia.

—