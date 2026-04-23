Chubut consolida el trabajo conjunto con el sector turístico

Luego de su participación en el principal encuentro mundial de la industria de cruceros, la Administración Portuaria de Puerto Madryn reunió a referentes locales para presentar los avances alcanzados y coordinar acciones conjuntas de cara a las próximas temporadas.

En el marco de las políticas que el Gobierno del Chubut viene llevando adelante para consolidar el posicionamiento de la provincia en la industria de cruceros, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) realizó un encuentro de trabajo con los principales actores del turismo de cruceros de la ciudad, con el objetivo de compartir los resultados de su participación en la feria internacional Seatrade Cruise Global 2026.

La reunión fue encabezada por el administrador de la APPM, Sergio Aníbal Bustos; junto al director operativo, Martín Liendo; quienes recibieron al secretario de Turismo de Puerto Madryn, Pablo Tedesco; a los representantes de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo local, Santiago Sussanich y Saúl Cruz; y por la Cámara de Industria y Comercio, al contador Sebastián Barrera.

Durante el encuentro, las autoridades portuarias brindaron de primera mano un detalle de las gestiones realizadas en el principal evento mundial de la industria de cruceros, así como también de las reuniones mantenidas con navieras, operadores internacionales y organismos del sector, en las que se avanzó en definiciones estratégicas para el crecimiento de la actividad.

En este sentido, se compartieron los principales lineamientos vinculados a la incorporación de nuevas recaladas, el fortalecimiento del vínculo con las compañías y las oportunidades detectadas para el destino en los próximos años.

Como resultado de este espacio de intercambio, se acordó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo integrada por los distintos actores del sector, con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos planteados por las empresas navieras, particularmente en lo referido a la promoción del destino y la difusión de las bondades que ofrece la región.

Esta instancia de articulación refuerza el trabajo conjunto entre el sector público y privado, alineado con una estrategia provincial orientada a potenciar el desarrollo turístico, mejorar la competitividad del destino y consolidar el rol del sistema portuario como motor de crecimiento económico.



