Chubut completó la entrega de tablets a las 72 Escuelas Alfa en Red

La distribución del equipamiento tecnológico, destinado a fortalecer la alfabetización en tercer grado, culmina el esquema iniciado en noviembre de 2025 y alcanza a instituciones de todas las regiones de la provincia.

El Gobierno del Chubut informó, a través del Ministerio de Educación, que se completó la entrega de tablets a las 72 Escuelas Alfa en Red del territorio provincial, en el marco del Plan Nacional de Alfabetización, que se desarrolla de manera articulada con el Gobierno Nacional.

La distribución de este equipamiento tecnológico comenzó a fines de noviembre de 2025 y finalizó en los últimos días de febrero de 2026, consolidando una estrategia integral de mejora educativa.

Tecnología al servicio de la alfabetización

Las tablets fueron enviadas en el marco del Plan Nacional de Alfabetización por el Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación, y permitirán potenciar las prácticas pedagógicas en el aula, incorporar recursos digitales y acompañar de manera más personalizada las trayectorias escolares, favoreciendo el desarrollo de habilidades de lectura y escritura en una etapa clave del recorrido educativo.

Esta acción completa el esquema de provisión de material tecnológico iniciado en noviembre pasado en la Escuela N° 185 de Rawson, cuando el gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó junto al ministro de Educación José Luis Punta la primera entrega de dispositivos, y anunció la ampliación del Plan de Conectividad Escolar para instituciones de toda la provincia.

Alcance provincial y trabajo territorial

Las 72 Escuelas Alfa en Red están distribuidas en todas las regiones educativas del Chubut, lo que garantiza una cobertura territorial amplia y equitativa del programa.

Particularmente en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la entrega estuvo a cargo de la subsecretaria de Instituciones Educativas, Adriana Di Sarli, quien acompañó a los equipos directivos y docentes en la recepción del equipamiento, destacando la importancia de seguir fortaleciendo las políticas públicas que promueven mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Con esta nueva entrega, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con la innovación pedagógica y la reducción de brechas digitales, integrando tecnología, conectividad y formación docente como pilares para consolidar una educación de calidad en todo el territorio provincial.



