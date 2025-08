Chubut capacitó en prevención laboral a inspectores, profesionales y PyMEs de la provincia

Fue en el marco de una jornada intensiva de formación sobre salud y seguridad, organizada de manera conjunta con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. La actividad tuvo lugar en Puerto Madryn con el fin de generar mano de obra calificada, acompañar a los sectores productivos y garantizar el acceso a información actualizada y relevante.



Con el objetivo de fortalecer las condiciones laborales y promover entornos de trabajo más seguros en toda la provincia; el Gobierno del Chubut a través de la Secretaría de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) llevaron adelante una nueva jornada de capacitación intensiva destinada a inspectores provinciales, profesionales de higiene y seguridad, y representantes de pequeñas y medianas empresas.



La actividad, desarrollada durante dos días en el auditorio de CIMA Patagonia, en la ciudad de Puerto Madryn, forma parte de las acciones previstas en el convenio específico firmado para este 2025 entre ambos organismos.



La jornada formó parte de una política pública integral impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que busca fortalecer los vínculos con organismos nacionales, municipios, empresas y actores territoriales, con el objetivo de construir una provincia donde el trabajo, además de motor de crecimiento, sea siempre un lugar cuidado.



Cultura preventiva



Bajo el lema “Formar saberes, cultivar cuidados”, la propuesta busca no solo transmitir herramientas y procedimientos técnicos, sino también afianzar una cultura de la prevención sostenida, transversal y con impacto real en los espacios de trabajo.



Durante la apertura, el secretario de Trabajo del Chubut, Nicolás Zárate, agradeció a CIMA Patagonia por facilitar el espacio, y a los equipos técnicos de la SRT por su permanente acompañamiento. “No se trata solamente de aprender procedimientos. Cada conocimiento compartido y cada práctica preventiva que se incorpora en un entorno laboral es una semilla que sembramos en favor del cuidado de la vida, de la salud, y del trabajo digno”, expresó el funcionario.



Contenidos



Durante la primera jornada, el técnico en Higiene y Seguridad y Coordinador Técnico Regional de Comisiones Médicas, Matías Lluch, expuso sobre el funcionamiento del sistema de riesgos del trabajo, el circuito de denuncias y el rol clave que cumplen las comisiones médicas en el sistema de seguridad social.



La segunda jornada incluyó disertaciones de Julián Rapoport, asistente técnico del Programa de Organismos Públicos de la SRT, sobre planes de emergencia, protección contra incendios, ergonomía y manipulación de cargas; y de Natalia Suárez, referente de Inspectores de la SRT en la Provincia.



Los contenidos fueron diseñados en base a demandas concretas de los entornos laborales, y responden a la necesidad de seguir construyendo políticas públicas modernas, eficientes y centradas en el cuidado de las personas.



Calidad formativa



Desde la Secretaría de Trabajo se destacó la importancia de continuar brindando instancias de formación permanente para generar mano de obra calificada, acompañar a los sectores productivos y garantizar el acceso a información actualizada y relevante.



“Creemos firmemente que no hay desarrollo sostenible sin trabajo seguro, y que la prevención no debe pensarse como una carga, sino como una inversión: en tiempo, en conciencia y en bienestar para toda la comunidad trabajadora”, subrayó Zárate.

