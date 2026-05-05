Chubut avanza en la desfederalización del narcomenudeo con un esquema de trabajo entre los tres poderes del Estado

El espacio interinstitucional tendrá como objetivo coordinar, planificar y avanzar en la elaboración de un proyecto de ley para implementar la desfederalización del narcomenudeo en la provincia.

Con el objetivo de avanzar en la implementación del proceso de desfederalización del narcomenudeo, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, dispuso por decreto la convocatoria a una Mesa de Trabajo Interinstitucional, orientada a coordinar acciones y elaborar un proyecto de ley que regule este esquema en el ámbito provincial.

La iniciativa constituye un paso clave para fortalecer la capacidad del Estado provincial en la investigación y persecución de delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes en menor escala, una problemática que en los últimos años ha adquirido mayor complejidad e impacto en distintas localidades de la provincia.

Más coordinación y planificación

El mandatario destacó la iniciativa como “una herramienta necesaria para ordenar, planificar y fortalecer la persecución del narcomenudeo”, y remarcó la importancia de avanzar en un esquema que permita mayor eficacia en la investigación de estos delitos.

En ese sentido, subrayó que el objetivo es “optimizar recursos, evitar superposiciones y mejorar la respuesta del Estado frente a una problemática compleja”, en un contexto que exige mayor articulación entre los distintos niveles y organismos con competencia en la materia.

Un abordaje interinstitucional

La Mesa estará integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Asesoría General de Gobierno y legisladores provinciales, entre otros organismos.

Asimismo, se promoverá la articulación con la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad, en función de avanzar hacia un esquema de trabajo coordinado que permita mejorar la trazabilidad de las investigaciones y fortalecer las estrategias de intervención en el territorio.

El espacio permitirá articular el trabajo entre los distintos poderes del Estado, en un proceso que requerirá coordinación técnica, jurídica y operativa para su efectiva implementación.

Primer paso hacia la desfederalización

La medida se enmarca en lo establecido por las leyes nacionales N° 23.737 y N° 26.052, que habilitan a las provincias a asumir competencias en materia de investigación y persecución del narcomenudeo.

En este contexto, la Mesa tendrá como objetivo central definir los lineamientos necesarios para avanzar en un esquema propio, incluyendo la elaboración de un proyecto de ley que establezca las condiciones para la implementación del proceso en el ámbito provincial.

De esta manera, la Provincia busca consolidar una estrategia integral y sostenida en el tiempo, orientada a mejorar la capacidad de respuesta frente a un delito que impacta de manera directa en la seguridad cotidiana de la ciudadanía.



