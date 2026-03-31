Chubut avanza en la conformación de una mesa de análisis para la desfederalización del narcomenudeo

Tras un encuentro con autoridades nacionales, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó la necesidad de avanzar en un esquema que permita fortalecer la lucha contra el narcotráfico en toda la provincia. “Es un paso necesario para diseñar políticas serias y dar una batalla inteligente contra este flagelo”, expresó.

El Gobierno del Chubut avanza en la conformación de una mesa de análisis para evaluar la desfederalización del narcomenudeo: una herramienta clave para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio provincial.

En ese marco, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres mantuvo un encuentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, del que también participó el secretario de Justicia y viceministro, Santiago Viola; el procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena; y el subsecretario de Justicia de Chubut, Rodrigo Miquelarena.

Durante la reunión, desarrollada en las oficinas del Ministerio de Justicia, se avanzó en los aspectos técnicos y operativos vinculados a la eventual adhesión a la normativa nacional que habilita la desfederalización del narcomenudeo, así como en la necesidad de conformar una mesa de trabajo que permita analizar en profundidad el alcance de esta medida.

Dicha instancia estará orientada a evaluar los recursos necesarios, las competencias a asumir por parte de la Justicia provincial y las condiciones operativas que requerirán la implementación de este esquema en el territorio.

En ese sentido, se prevé que la Provincia pueda avanzar en una eventual adhesión a la ley nacional y el envío del correspondiente proyecto a la Legislatura chubutense.

Esta medida implicaría que determinados delitos vinculados al comercio minorista de estupefacientes, que hoy son investigados por la Justicia Federal, pasan a la órbita de la Justicia provincial, permitiendo una intervención más directa, ágil y cercana en el territorio por parte de fiscales y jueces que trabajan de manera cotidiana junto a la Policía del Chubut.

De esta manera, la provincia podría asumir competencia sobre conductas como la comercialización fraccionada de estupefacientes, la tenencia con multas de distribución y otras prácticas asociadas al narcomenudeo, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad.

Asimismo, durante la reunión se abordaron los recursos que deberían aportar el Estado nacional para garantizar una eventual transición ordenada y eficaz, contemplando tanto el fortalecimiento del recurso humano como la incorporación de herramientas tecnológicas y equipamiento específico para la investigación criminal, incluyendo el desarrollo de laboratorios y áreas especializadas.

Herramientas concretas

En esa línea, el gobernador Torres ya había planteado anteriormente la necesidad de avanzar en este esquema como parte de una política más eficaz en materia de seguridad: «No podemos seguir mirando para otro lado mientras el narcomenudeo crece en nuestros barrios. Necesitamos que la provincia tenga herramientas concretas para actuar con rapidez y dar respuestas en el territorio», sostuvo el mandatario.

Además, Torres señaló que durante la reunión con el ministro de Justicia de la Nación “avanzamos en el análisis del proceso de desfederalización del narcomenudeo y, fundamentalmente, en los recursos que debería aportar la Nación para garantizar una transición adecuada”, y aseguró en ese sentido que “vamos a trabajar para dotar a nuestras fuerzas con las herramientas necesarias, tanto en recurso humano como en infraestructura y tecnología, fortaleciendo las tareas de investigación”.

El titular del Ejecutivo puso en relevar el trabajo que adelante llevan la Procuración General y el Superior Tribunal de Justicia, destacando el trabajo conjunto con la Justicia Federal “para que, de una vez por todas, Chubut pueda evaluar la implementación de un fuero propio y sumar esfuerzos en la lucha contra el tráfico de drogas”.

El mandatario recordó además que la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico “es un pedido que data desde hace más de 15 años” y remarcó la importancia de avanzar en un análisis serio y responsable para su eventual implementación en la provincia.

Política integral contra el narcotráfico

Desde el Gobierno provincial destacaron que este proceso se enmarca en una estrategia integral que apunta a dotar a las fuerzas de seguridad y al sistema judicial de mayores herramientas para combatir un fenómeno que impacta directamente en la seguridad y en el entramado social de las comunidades.

De esta manera, Chubut continúa consolidando una agenda de trabajo articulada con Nación para abordar de manera más eficiente el flagelo del narcotráfico, fortaleciendo las capacidades institucionales y avanzando en el análisis de una decisión que podría permitirle a la provincia asumir un rol más activo en la lucha contra el narcomenudeo.

Unidad Antinarcóticos

En simultáneo, el gobernador confirma que, en caso de avanzar con la adhesión a la ley nacional, se prevé también la creación de la Unidad Antinarcóticos de la Provincia del Chubut, un cuerpo profesional constituido para investigar, prevenir y disuadir los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes.

Entre sus funciones, se contempla la asistencia al Ministerio de Seguridad en el diseño de planos y programas provinciales y estrategias de intervención contra el tráfico ilegal de estupefacientes y delitos conexos, siendo responsable de su coordinación, dirección y control de su implementación, articulando para tal fin sus tareas con la Policía Provincial y el Procurador General o funcionarios designados por este.

También, la iniciativa prevé el desarrollo, bajo instrucción y dirección de funcionarios fiscales y conforme las atribuciones del Código Procesal Penal y normas complementarias, de tareas de investigación para la acción penal en los casos que por su competencia se le requiera intervención; así como el diseño de políticas, instancias de capacitación y protocolos de actuación en materia de investigación y análisis criminológico y criminalístico en los delitos de su competencia.