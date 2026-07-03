Chubut avanza con impuestos cero para la construcción y un régimen de alivio financiero para familias y PyMEs de la provincia

El gobernador destacó la sanción de dos leyes impulsadas por el Ejecutivo provincial para incentivar la construcción, generar empleo local y brindar beneficios fiscales.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró “los dos pasos fundamentales que la provincia dio este jueves para fortalecer, por un lado, la construcción y la generación de mano de obra, y por otro, llevar medidas de alivio financiero frente a un creciente endeudamiento que venimos observando en todo el país”.

De esta manera, el mandatario destacó la aprobación por parte de la Legislatura Provincial de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo con el objetivo de dinamizar la economía, fomentar el empleo y aliviar la carga financiera de las familias, a partir del mejoramiento de las condiciones de refinanciación.

Respecto del régimen transitorio de alivio fiscal para las actividades de la construcción, Torres recordó que “contempla exenciones del 100% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para distintas actividades vinculadas al sector, además de exenciones de hasta el 100% en el Impuesto de Sellos. Es decir, estamos hablando de impuestos cero para la construcción”.

En ese sentido, resaltó que “Chubut pasa a ser la primera provincia del país en aplicar este beneficio, que alcanza tanto a la construcción, reforma y reparación de viviendas residenciales, como a las instalaciones de servicios, terminaciones y revestimientos”. Asimismo, sostuvo que “esta ley no solo implica un beneficio fiscal, sino que también tiene un fuerte impacto social porque genera empleo, moviliza la actividad económica y fortalece el trabajo local”.

Por otra parte, en relación con la ley que establece un régimen de refinanciación de deudas, también aprobada este jueves por la Legislatura, el gobernador señaló que “se trata de una decisión que tomamos para acompañar a los chubutenses con herramientas concretas que les permitan reducir el costo de sus compromisos financieros y recuperar margen para afrontar los gastos cotidianos”.

La norma establece la exención del Impuesto de Sellos para las refinanciaciones de deudas de origen financiero o bancario, como préstamos, adelantos, descubiertos y créditos documentarios, hipotecario o prendario, así como de consumo o personales, incluyendo préstamos personales y refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito emitidas por entidades financieras alcanzadas por la legislación vigente.

Además, el beneficio también alcanza a los contratos de locación de inmuebles y tendrá una vigencia de un año.

Con estas dos leyes, el Gobierno del Chubut impulsa la actividad económica, promueve la generación de empleo privado y brinda herramientas concretas para aliviar la situación financiera de miles de chubutenses.

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