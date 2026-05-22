Chubut aprobó el primer Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Marqués

Tras más de 40 años de espera, el Gobierno del Chubut impulsó el proyecto que permitirá fortalecer la conservación, el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible de uno de los corredores biológicos más importantes del Golfo San Jorge.

La Legislatura de la Provincia del Chubut aprobó el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Marqués, marcando un hecho histórico para la conservación ambiental y la planificación territorial de la región sur de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, constituye el primer instrumento integral de gestión del área desde su creación en 1985 y representa la culminación de más de cuatro décadas de trabajo, articulación institucional y construcción colectiva.

Cabe destacar que el proyecto de ley N° 053/26 había obtenido previamente dictamen favorable por unanimidad en las Comisiones de Turismo y Deporte, y de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente de la Honorable Legislatura del Chubut.

Punta Marqués

El Área Natural Protegida Punta Marqués se encuentra ubicada en el Departamento Escalante, dentro de los ejidos municipales de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, extendiéndose desde el norte de Rada Tilly hasta el límite con la provincia de Santa Cruz. Se trata de un sector estratégico del Golfo San Jorge donde convergen biodiversidad marina, patrimonio paleontológico, actividad turística y comunidades locales.

En este marco, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas encabezó entre 2023 y 2025 un amplio proceso técnico y participativo para la elaboración del Plan, convocando a organismos nacionales, provinciales y los municipios de Rada Tilly y Comodoro Rivadavia; como así también, instituciones científicas y académicas, propietarios de tierras, organizaciones de la sociedad civil y representantes de las comunidades originarias Lof Meli Witral Mapu Kimün y Mapu Laku.

La subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, destacó que “este logro es el resultado de un trabajo profundamente participativo impulsado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, donde se logró construir consensos entre el Estado, las comunidades, el sector científico y los actores locales para definir una visión común sobre el futuro del área”.

“Punta Marqués es un sitio de enorme valor ambiental, cultural y turístico, y después de más de 40 años, este Plan nos permitirá ordenar los usos, proteger la biodiversidad y proyectar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones”, agregó Bravo.

Nuevo Plan de Manejo

El documento aprobado establece lineamientos específicos para la protección del apostadero de lobos marinos de un pelo, así como la conservación del hábitat de 21 especies de mamíferos marinos que habitan o transitan el área. También reconoce la relevancia internacional de Punta Marqués como sitio clave para la Ballena Sei, especie que en los últimos años volvió a registrarse en las costas del Golfo San Jorge y que hoy constituye uno de los principales ejes de investigación científica y desarrollo turístico de naturaleza en la región.

Además, el Plan incorpora criterios de preservación del patrimonio paleontológico de la Formación Chenque y reconoce el valor cultural y espiritual del territorio para las comunidades Mapuche-Tehuelche, integrando su cosmovisión dentro de las estrategias de conservación.

Uno de los aspectos centrales del nuevo instrumento es la zonificación de las 3.727 hectáreas del área protegida, organizadas en zonas Intangibles, Restringidas y de Uso Sostenible. Esta planificación permitirá ordenar las actividades turísticas, náuticas y de pesca artesanal, garantizando que el crecimiento de la región sea compatible con la preservación de los ecosistemas costero-marinos.

Con esta aprobación, Chubut da un paso trascendental en materia de conservación y manejo de áreas protegidas, consolidando a Punta Marqués como un modelo de gestión participativa y un referente del turismo de naturaleza y la protección ambiental en la Patagonia.

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