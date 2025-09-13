Chubut acompañó la restauración y homenaje en la Reserva Forestal El Guadal de El Bolsón

Se llevó adelante una jornada de restauración ecológica y homenaje comunitario, reafirmando el compromiso provincial con la protección del bosque nativo y la memoria colectiva. Estuvo presente el gobernador de la vecina provincia.

La gestión del gobernador Ignacio «Nacho» Torres, representado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Guillermo Defossé, participó días atrás de una actividad encabezada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en la Reserva Forestal El Guadal de El Bolsón, durante la cual el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP) entregó 140 ejemplares de especies nativas producidas en sus viveros.

Estos ejemplares se sumaron a los 100 aportados por el vivero de Mallín Ahogado y están destinados a recuperar áreas severamente afectadas por los incendios forestales del último verano.

En ese marco, Defossé destacó el trabajo conjunto entre provincias, instituciones científicas y la comunidad para avanzar en la restauración de los ecosistemas dañados.

También participaron la directora ejecutiva interina de CIEFAP, Claudia Zapata, y equipos técnicos de las delegaciones de El Bolsón y Esquel.

La restauración incluyó la plantación de 240 ejemplares en 24 bosquetes, con especies características como radal, maitén, retamo, romerillo, chacay y maqui. La jornada contó además con la participación de INTA, CONICET, SPLIF, la Municipalidad de El Bolsón, organizaciones sociales y vecinos y vecinas, en un esfuerzo colectivo que refuerza el compromiso con la regeneración natural del ecosistema y un desarrollo sustentable para la región.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento de una placa en memoria de Ángel Reyes, vecino fallecido en los incendios, elaborada en la carpintería del CIEFAP con maderas nativas de la Patagonia y tejuelas de alerce recuperadas del histórico edificio del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de El Bolsón. El diseño estuvo a cargo de Sabina Pérez Fernández, becaria cofinanciada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Chubut y el CONICET.